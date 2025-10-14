華為自研第三代音頻晶片加持 耳夾耳機熱賣

華為自研第三代音頻晶片加持下，華為FreeClip 2耳夾耳機14日預售熱賣，短短1小時總量突破8萬台，該耳機搭載自研超澎湃雙擎單元和NPU AI晶片，低頻動力提升100%，算力提升10倍，響度提升100%。

快科技報導，華為FreeClip 2耳夾耳機14日開啟預售，將於10月20日10:08正式上市，售價人民幣1,299元。

該耳機是全新親膚液態材質，配合高性能記憶金屬，柔軟度提升25%，新的雲感C形橋更柔軟貼耳。單支耳機重量僅5.1克，耳機支持左右耳道自我調整，支持IP57防塵抗水抗汗。

該耳機搭載華為自研第三代音訊晶片，是華為TWS耳機首款搭載NPU AI處理器的產品，算力提升10倍。耳機支持即時動態檢測周圍雜訊，配備三麥克風通話降噪系統，支持定向傳聲和高清空間音訊、鴻蒙AI耳邊助手。

其他方面，耳機盒新增近距離星閃精確查找，單耳機續航可達9小時、整機續航長達38小時。

值得注意的是，華為FreeClip 2耳夾耳機14日在巴黎時裝周驚豔登場，這是繼米蘭時裝周後，該系列耳機再度登陸國際頂級時尚舞臺。秀場上，數十位模特耳畔佩戴這款耳機，搭配蝴蝶、花朵等定制鑽扣，徹底顛覆傳統耳機的工具屬性，以電子配飾身份成為造型核心亮點。此次亮相標誌著華為耳夾耳機正式成為國際時裝周常客。

華為耳夾耳機繼今年2月攜玫瑰金配色與中國設計師品牌Sara Wong登陸米蘭時裝周後，10月又攜FreeClip 2機型驚豔巴黎秀場。巴黎秀場上，升級的C形橋設計與IP57級抗水性能，讓時尚感與實用性實現雙重突破。