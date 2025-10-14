快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

出事了？陸大型房產商老董辛杰失聯 傳前總裁祝九勝被刑事強制

中央社／ 台北14日電
辛杰失聯且疑似被帶走調查在10月12日傳出後，萬科13日發布公告表示，該公司董事會12日收到辛杰「提交的書面辭職報告」，指他因「個人原因」申請辭任萬科非執行董事及董事長職務。圖／取材自深圳地鐵微信公眾號
辛杰失聯且疑似被帶走調查在10月12日傳出後，萬科13日發布公告表示，該公司董事會12日收到辛杰「提交的書面辭職報告」，指他因「個人原因」申請辭任萬科非執行董事及董事長職務。圖／取材自深圳地鐵微信公眾號

中國大型房產商萬科集團繼前董事長辛杰傳出9月18日起失聯、疑似被帶走調查後，中國財經媒體今天報導，萬科集團前總裁兼執行長祝九勝已被採取刑事強制措施，理由目前不詳。

第一財經報導，今年1月中曾有中國媒體報導祝九勝被帶走調查。不過，祝九勝當時以更新朋友圈的方式否認這一消息。但多名深圳地產業人士表示，從1月間傳出上述消息後，房地產業界便極少再聽到祝九勝的消息。

根據報導，祝九勝1993至2012年期間任職於中國建設銀行深圳市分行，此後加入萬科。直到今年1月間他被帶走調查的消息傳出後，萬科在1月27日公告，祝九勝「因身體原因」申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、執行長、授權代表等職務。

在今天傳出祝九勝被採取刑事強制措施前，曾被視為「救火隊長」、且兼任深圳地鐵集團董事長的時任萬科集團董事長辛杰，傳出已於9月18日在深圳開會時被帶走調查，截至目前仍杳無音訊，截至今天失聯已達26天，原因不詳。深圳地鐵集團目前是萬科集團的最大股東。

辛杰失聯且疑似被帶走調查在10月12日傳出後，萬科13日發布公告表示，該公司董事會12日收到辛杰「提交的書面辭職報告」，指他因「個人原因」申請辭任萬科非執行董事及董事長職務，辭任後將不再擔任萬科任何職務。

相關消息指出，今年初，深圳地鐵集團以萬科最大股東的身分，由辛杰領軍帶領一批管理團隊入駐萬科集團，大舉更換萬科原有的高階主管。外界當時認為，深圳地鐵集團是要拯救因中國房市不振而陷入債務違約危機的萬科。

不料，萬科先是擔任「救火隊長」的辛杰被調查，今天又傳出祝九勝被採取刑事強制措施，再度引起外界議論及揣測。

深圳 失聯 房產 房地產

延伸閱讀

銀價創新高 女子內衣褲夾藏近2公斤銀塊企圖走私

1億人次搶看！王力宏合體單依純太狂了

萬科老董辛杰失聯多日 公司公告：「個人原因」辭職

兩壯漢攜近360件瑜珈褲入境深圳機場被查 網：罰他們全穿上

相關新聞

陸飛行汽車海外最大單來了 小鵬匯天獲中東600台飛行汽車訂單

小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂購協議，創下大陸飛行汽車領域最大的...

被列陸軍工企業清單…大疆「硬剛」美國防部 不服判決再上訴

大陸無人機龍頭大疆公司，14日在美國聯邦上訴法院提出上訴，主因美國國防部將大疆列入「中國軍工企業」清單中。

美中較勁？ 陸商務部：將調查危害中國航運、造船業的國家和企業

美東時間10月14日，美國依據301調查結果，正式對中國海事、物流和造船領域實施港口費等限制措施，大陸商務部宣布，為進一...

四中全會前與企業家座談 李強：用力擴大內需

中共將於下周召開四中全會前，為聽取「十五五（2026至2030年）」規劃的意見建議，大陸國務院總理李強14日下午，主持召...

華為自研第三代音頻晶片加持 耳夾耳機熱賣

華為自研第三代音頻晶片加持下，華為FreeClip 2耳夾耳機14日預售熱賣，短短1小時總量突破8萬台，該耳機搭載自研超...

出事了？陸大型房產商老董辛杰失聯 傳前總裁祝九勝被刑事強制

中國大型房產商萬科集團繼前董事長辛杰傳出9月18日起失聯、疑似被帶走調查後，中國財經媒體今天報導，萬科集團前總裁兼執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。