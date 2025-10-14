出事了？陸大型房產商老董辛杰失聯 傳前總裁祝九勝被刑事強制

中國大型房產商萬科集團繼前董事長辛杰傳出9月18日起失聯、疑似被帶走調查後，中國財經媒體今天報導，萬科集團前總裁兼執行長祝九勝已被採取刑事強制措施，理由目前不詳。

第一財經報導，今年1月中曾有中國媒體報導祝九勝被帶走調查。不過，祝九勝當時以更新朋友圈的方式否認這一消息。但多名深圳地產業人士表示，從1月間傳出上述消息後，房地產業界便極少再聽到祝九勝的消息。

根據報導，祝九勝1993至2012年期間任職於中國建設銀行深圳市分行，此後加入萬科。直到今年1月間他被帶走調查的消息傳出後，萬科在1月27日公告，祝九勝「因身體原因」申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、執行長、授權代表等職務。

在今天傳出祝九勝被採取刑事強制措施前，曾被視為「救火隊長」、且兼任深圳地鐵集團董事長的時任萬科集團董事長辛杰，傳出已於9月18日在深圳開會時被帶走調查，截至目前仍杳無音訊，截至今天失聯已達26天，原因不詳。深圳地鐵集團目前是萬科集團的最大股東。

辛杰失聯且疑似被帶走調查在10月12日傳出後，萬科13日發布公告表示，該公司董事會12日收到辛杰「提交的書面辭職報告」，指他因「個人原因」申請辭任萬科非執行董事及董事長職務，辭任後將不再擔任萬科任何職務。

相關消息指出，今年初，深圳地鐵集團以萬科最大股東的身分，由辛杰領軍帶領一批管理團隊入駐萬科集團，大舉更換萬科原有的高階主管。外界當時認為，深圳地鐵集團是要拯救因中國房市不振而陷入債務違約危機的萬科。

不料，萬科先是擔任「救火隊長」的辛杰被調查，今天又傳出祝九勝被採取刑事強制措施，再度引起外界議論及揣測。