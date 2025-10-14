著力構建創新生態圈 陸總理李強召開經濟形勢專家和企業家座談會

大陸國務院總理李強14日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會指出，要持續用力擴大內需、做強國內大循環，不斷形成擴內需的新增長點，要多措並舉營造一流產業生態，綜合治理行業無序、非理性競爭，著力構建創新生態圈。

央視新聞報導，在認真聽取專家和企業家發言後，李強說，今年以來，各地區各部門認真落實更加積極有為的宏觀政策，全力促進經濟持續回升向好。對當前經濟形勢，要以更寬的視野準確把握，特別是從五年規劃的實施來看經濟發展的長期趨勢，從人流、物流、資訊流、資金流的支撐來看經營主體的活力，從國際局勢的變化來看中國經濟的韌性，進一步堅定信心、直面問題，堅定不移辦好自己的事，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

李強指出，要加力提效實施逆周期調節，用足用好政策資源，以改革辦法打通堵點卡點，要持續用力擴大內需、做強國內大循環，不斷形成擴內需的新增長點，要多措並舉營造一流產業生態，綜合治理行業無序、非理性競爭，著力構建創新生態圈。

李強希望廣大企業家持續開拓創新，為中國高品質發展多作貢獻，希望專家學者發揮專業優勢，為做好經濟工作和推動「十五五」發展積極建言獻策。

出席座談會的企業家及學者包括徐奇淵、陳斌開、楊赫、張瑜、李洪鳳、江鑫、周宇翔、葉國富等先後發言。大家認為，今年以來，中國經濟運行頂住壓力、穩中有進，展現出強大韌性和活力，大家還就更好地實施宏觀政策、解決當前突出問題提出了意見建議。