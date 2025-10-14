被列陸軍工企業清單…大疆「硬剛」美國防部 不服判決再上訴

大陸無人機龍頭大疆公司，14日在美國聯邦上訴法院提出上訴，主因美國國防部將大疆列入「中國軍工企業」清單中。

環球時報報導，大疆於2024年10月18日在美國哥倫比亞特區地方法院針對該公司被列入「中國軍工企業」清單（CMC清單）對美國國防部提起訴訟。法院在審理後，在今年9月駁回國防部針對大疆的核心不實指控，但依然根據個別武斷理由，做出維持將大疆列進該名單的決定。

大疆向《環球時報》表示，公司不認同也不接受這一判定，已於14日在美國聯邦上訴法院提起上訴，堅決捍衛公司的名譽和利益。大疆一直堅決反對將公司產品和技術用於任何軍事或戰爭用途並已採取全面措施，努力防止大疆的產品被濫用於軍事戰爭目的。

此前公開報導顯示，2022年，美國國防部將大疆列入其「中國軍工企業」清單，但未提供任何理由或解釋。此後大疆持續嘗試與美國國防部進行溝通，希望瞭解被列入清單的具體原因並提供相應證據，但這些努力均未獲得實質性回應。

2024年1月，美國國防部更新CMC清單，繼續將大疆保留在名單內。因此2024年10月18日，大疆正式向美國哥倫比亞特區地區法院提起訴訟，將美國國防部、國防部長勞埃德•奧斯丁三世以及負責工業基礎政策的助理國防部長蘿拉•泰勒-卡勒告上法庭，挑戰美國國防部的決定。

2025年9月，美國哥倫比亞特區特區地區法院作出判決，最終認為國防部的大部分核心指控證據不足，但僅基於大疆通過國家發改委「國家企業技術中心」 資質認定這一點作出判定，並武斷認為只要技術本身具有兩用用途，就符合CMC清單的列入條件，不論企業本身意願和行為如何。

對於上述判決結果，2025年10月14日，大疆在美國聯邦上訴法院提出上訴。