快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

聽新聞
0:00 / 0:00

陸飛行汽車海外最大單來了 小鵬匯天獲中東600台飛行汽車訂單

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂單。美國拉斯維加斯消費電子展上一輛「小鵬匯天」（The XPENG AEROHT）的模組化飛天車。圖／法新社
小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂單。美國拉斯維加斯消費電子展上一輛「小鵬匯天」（The XPENG AEROHT）的模組化飛天車。圖／法新社

小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂購協議，創下大陸飛行汽車領域最大的海外批量訂單紀錄，預計最早在2027年實現當地的消費者銷售。以約人民幣200萬元的產品銷售單價計算，此次預訂單金額規模將達到約人民幣12億元。

綜合第一財經、界面新聞等報導，小鵬匯天12日訂單簽約對象包括阿拉伯聯合大公國Ali&Sons集團、卡達Almana集團、科威特AlSayer集團和阿拉伯聯合大公國中華工商總會，推進飛行汽車在當地的法規認證、市場銷售及多元化應用場景建設將是未來的合作方向。截至目前，小鵬匯天全球總訂單累計達7,000台。

小鵬匯天目前正研發的高速長航程飛行汽車，命名為A868，設計續航大於500km，設計航速超360km/h，預計將在11月於廣州亮相。

界面新聞報導，小鵬匯天創始人趙德力表示，這次訂單是全球化戰略的第一步。出海第一站放在阿拉伯聯合大公國，主要考慮到這裡的消費水平和經濟規模高，對於新型出行方式用戶心態很開放，相比於價格，客戶更關心什麼時候可以交付提車。接下來還會在當地開展一系列載人飛行活動。

事實上，中東成為低空經濟熱點市場與政策有關。在沙烏地阿拉伯「2030願景」、阿拉伯聯合大公國「We the UAE 2031」和卡達「2030國家願景」等頂層規劃下，低空經濟被視為「去石油化」轉型的重要產業。這些地區也正興建基礎設施，比如阿布達比正在建設該國首個混合式垂直起降機場，可同時容納傳統直升機和eVTOL運營；杜拜國際垂直起降場（DXV）計劃在2026年推出空中出租車服務。

據波士頓諮詢（BCG）在9月發布行業白皮書，到2040年，全球載人eVTOL市場的規模將達到2250億美元；中東地區載人eVTOL規模將達到117億美元，其中，個人飛行eVTOL將佔比近85%。

而大陸已有多家eVTOL公司加速出海，億航智能、時的科技、峰飛航空、沃蘭特等均在中東、東南亞、歐洲等市場斬獲訂單並開展戰略布局。

卡達 人民幣 杜拜 廣州 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

加薩停火宣言4國領導人簽名背書 文件副本未公開

港交所設杜拜子公司 拓大宗商品業務 財爺月內出訪沙烏地

卡達總理：以哈尚未準備好全面和平協議

港低空經濟峰會探前景監管 無人駕駛載人「空的」明年試飛

相關新聞

陸飛行汽車海外最大單來了 小鵬匯天獲中東600台飛行汽車訂單

小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂購協議，創下大陸飛行汽車領域最大的...

被列陸軍工企業清單…大疆「硬剛」美國防部 不服判決再上訴

大陸無人機龍頭大疆公司，14日在美國聯邦上訴法院提出上訴，主因美國國防部將大疆列入「中國軍工企業」清單中。

美中較勁？ 陸商務部：將調查危害中國航運、造船業的國家和企業

美東時間10月14日，美國依據301調查結果，正式對中國海事、物流和造船領域實施港口費等限制措施，大陸商務部宣布，為進一...

著力構建創新生態圈 陸總理李強召開經濟形勢專家和企業家座談會

大陸國務院總理李強14日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會指出，要持續用力擴大內需、做強國內大循環，不斷形成擴內需的新增...

美中貿易戰陰霾困擾 港股再挫450點

在中國和美國可能再度爆發貿易戰的陰霾影響下，香港股市今天連續第2天下跌，恆生指數收盤下挫448點，跌幅1.73%，以25...

里程碑！中歐北極快航首艘貨船 從寧波歷時20天抵英

當地時間13日晚上，從大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時20天航行，經北極航道順利抵達英國最大貨櫃港口菲力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。