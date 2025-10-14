郝龍斌拋國民黨登陸設辦事處 陸委會：官方對官方才最佳

國民黨主席候選人郝龍斌今天舉行兩岸政策記者會，質疑當前海基會、海協會經常已讀不回，陸委會、國台辦只剩互罵功能，主張國民黨應該積極推動在上海、北京設立辦事處，協助台商、台生解決問題。陸委會副主委梁文傑回應指，兩岸之間的互動「官方對官方」才是最佳解，政黨自行與中共接觸可能讓台灣的談判力量被分散掉，未必是國人福氣。

梁文傑14日下午出席海基會第12屆董監事會第8次聯席會議，他在會前接受媒體聯訪，針對郝龍斌上午兩岸政策記者會的主張，他表示，當前兩岸之間的互動往來有一些困難，都是因為中共方面對於政治前提的堅持，要台灣承認一些他們想要的東西。

梁文傑說，如果台灣各個政黨不能夠團結一致，自行跟中共方面做接觸，甚至設立辦事處，對台灣全體國人的心防，或者台灣跟中共談判的力量都會被分散掉，未必是國人的福氣。

梁文傑表示，過去國民黨有很多個人或團體在對岸號稱可以幫台商或者台灣人解決一些問題，可是後來都出現弊端，或者從中謀取一些利益，國人都是有印象的。所以我們還是認為，兩岸之間的協商跟往來還是要以「官方對官方」才是最佳之道。

至於國民黨若在大陸設辦事處，是否有違反兩岸條例疑慮？梁文傑說，兩岸條例規定，除了政府或是得到政府授權的單位之外 ，不能夠（與大陸）從事跟公權利有關的活動。如果設辦事處牽涉到跟公權利有關的話 ，可能就會有兩岸條例的問題。他表示，自己目前仍不知道郝龍斌所提辦事處的性質，要看他未來怎麼做才能去檢視。