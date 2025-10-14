反制美開徵港口費 陸宣布制裁韓造船廠5家美國子公司

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部14日中午宣布，對韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司採取反制措施，理由是其協助、支持美國對大陸海事、物流及造船業301調查並採取措施。（美聯社）

美國對大陸海事、物流及造船業301調查後的徵費措施自14日起上路，大陸除了同樣對美國船舶徵收港口費進行反制，大陸商務部14日中午宣布，對韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司採取反制措施，理由是其協助、支持美國對大陸進行上述調查並採取措施。

大陸商務部14日中午公布「關於對韓華海洋株式會社5家美國相關子公司採取反制措施的決定」，表明此舉是為反制美國對大陸採取海事、物流和造船業301調查措施，並根據大陸「反外國制裁法」等相關法律法規，經國家反外國制裁工作協調機制批准。反制措施自即日起施行。

根據大陸商務部公告，中方決定將韓華海洋株式會社五家美國相關子公司，包含Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp.列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

大陸商務部隨後發布「發言人答記者問」表示，美東時間10月14日，美國開始實施大陸海事、物流和造船領域301調查的最終措施，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害大陸企業合法權益。

大陸商務部發言人指控稱，「韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府對大陸海事、物流和造船業進行301調查並採取措施」，中方對此強烈不滿、堅決反對。並稱，將韓華海洋株式會社五家美國相關子公司列入反制清單，「是為維護自身主權、安全和發展利益」。

大陸商務部發言人表示，中方敦促美方及相關企業尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，儘早糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益。

遭列入反制清單之一的韓華費城造船廠（Hanwha Philly Shipyard），是韓華集團去年收購的美國當地造船廠，是首家進軍美國造船市場的韓國企業，被視為韓國推動韓美造船業合作，「讓美國造船再次偉大」計畫的其中一環。而韓華集團美國子公司韓華航運（Hanwha Shipping）今年7月曾首次向該廠下訂LNG運輸船。

