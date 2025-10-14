快訊

互徵港口費 華泰證券：陸航運業被徵收幅度高於美方

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美中14日起相互徵收港口費，華泰證券研報指出，中長期角度，由於大陸在船公司國籍與造船國比重上皆遠高於美國，因此在中美博弈中，中方航運業被徵收幅度高於美方。圖為4月15日停泊在加州長灘港的中遠海運貨櫃輪。（美聯社）
美中14日起相互徵收港口費，華泰證券研報指出，中長期角度，由於大陸在船公司國籍與造船國比重上皆遠高於美國，因此在中美博弈中，中方航運業被徵收幅度高於美方。圖為4月15日停泊在加州長灘港的中遠海運貨櫃輪。（美聯社）

美中14日起相互徵收港口費，華泰證券研報指出，短期看，船公司或重新調配全球船舶部署和港口掛靠，以減少相關成本，將造成供應鏈擾動，推升運價。中長期角度，由於大陸在船公司國籍與造船國比重上皆遠高於美國，因此在中美博弈中，中方航運業被徵收幅度高於美方

美國對大陸海事、物流及造船業301調查後的徵費措施自10月14日起正式上路，大陸同日對美國船舶收取特別港務費進行反制，收費標準與美方政策基本一致。

據財聯社報導，華泰證券指出，從貿易流向區分，大陸油運、散貨公司掛靠美國港口比例較小，相對受益；大陸集運公司掛靠美國港口比例大，被徵收幅度高於油運、散裝及海外同行，相對受損。而美籍油運、散貨公司掛靠大陸港口比例大，相對受損。因此，集運受美方港口費影響較大，油運、散貨受中方港口費影響較大。

在中美港口費正式開徵後，華泰證券認為，短期而言，船公司或重新調配全球船舶部署和港口掛靠，以減少相關成本，將造成供應鏈擾動，推升運價。中長期來看，集運方面，因2026年船舶供給增加，加上紅海或恢復通行，可能供給過剩，盈利承壓；油運、散貨方面，由於港口費占運輸成本比重大，運價或將持續推升。

根據航運服務提供商Clarksons數據，以1.4萬TEU（20呎標準貨櫃）船型為例，陸籍公司新增港口費約320萬元，大陸造貨櫃船新增港口費約110萬美元，分別對應當前運輸成本比重25%、9%。油運及散貨方面，超大型原油輪每航次新增港口費約520萬美元，對應當前運輸成本比重73%；Capesize散貨船每航次新增港口費約300萬美元，對應當前運輸成本比重162%。

華泰證券並指，中長期角度，按船公司國籍分布，大陸籍及美國籍運力分別占全球比重的17%、4%；按造船國分布，大陸造、美國造運力分別占全球比重為23%、4%。因此，在中美雙方博弈中，中方航運業被徵收幅度高於美方。

