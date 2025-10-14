聞泰科技子公司被荷蘭凍結 中國半導體行業協會：反對濫用國安概念

荷蘭政府9月底以經濟安全風險為由，出手干預大陸半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體，凍結其控制權1年。中國半導體行業協會14日發布聲明，表達對此事件的「嚴重關切」，強調反對濫用國家安全概念，對陸企海外分支機構實施選擇性和歧視性限制的做法。

財聯社報導，中國半導體行業協會14日發布聲明稱，協會會員企業聞泰科技近日在荷蘭的分支機構安世半導體（Nexperia）受到當地政府的干預，引發產業界高度關注。協會對此表示嚴重關切，並鄭重表明三點立場：

一、堅定支持會員單位捍衛自身的合法權益，維護公平、公正、非歧視的營商環境和全球產業鏈的穩定；

二、反對濫用「國家安全」概念、對大陸企業海外分支機構實施選擇性和歧視性限制的做法；

三、針對特定企業的歧視性措施，將破壞開放、包容、協同的全球半導體生態，我們對此堅決反對。

聲明表示，中國半導體行業協會將持續關注事態發展，積極傾聽會員呼聲，並通過一切合法渠道向國際社會表達大陸產業界的共同關切。

總部位於荷蘭的安世半導體為汽車與消費性電子產業生產電腦晶片，是全球最大的基礎型晶片製造商之一。

荷蘭經濟事務與氣候政策部9月30日向安世半導體下達部長令，要求公司及全球範圍內約30家子公司、分支機構與辦事處，在未來1年內不得對資產、智慧財產權、業務及人事安排等進行任何調整。

安世半導體10月1日已向企業法庭提交緊急申請，要求對公司展開調查並採取臨時措施。

聞泰科技12日在官方微信公眾號發布聲明稱，荷蘭政府以莫須有的「國家安全」為由，對安世半導體實施全球運營凍結，是基於地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實的風險評估。並表示，公司絕不會屈服於外部政治壓力，已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令。