聞泰科技子公司被荷蘭凍結 中國半導體行業協會：反對濫用國安概念

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
荷蘭政府日前對大陸晶片製造商聞泰科技旗下的安世半導體採取干預措施，凍結公司資產。中國半導體行業協會14日發布聲明，表達對此事件的「嚴重關切」，強調反對濫用國家安全概念。（圖／取自芯語網）
荷蘭政府9月底以經濟安全風險為由，出手干預大陸半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體，凍結其控制權1年。中國半導體行業協會14日發布聲明，表達對此事件的「嚴重關切」，強調反對濫用國家安全概念，對陸企海外分支機構實施選擇性和歧視性限制的做法。

財聯社報導，中國半導體行業協會14日發布聲明稱，協會會員企業聞泰科技近日在荷蘭的分支機構安世半導體（Nexperia）受到當地政府的干預，引發產業界高度關注。協會對此表示嚴重關切，並鄭重表明三點立場：

一、堅定支持會員單位捍衛自身的合法權益，維護公平、公正、非歧視的營商環境和全球產業鏈的穩定；

二、反對濫用「國家安全」概念、對大陸企業海外分支機構實施選擇性和歧視性限制的做法；

三、針對特定企業的歧視性措施，將破壞開放、包容、協同的全球半導體生態，我們對此堅決反對。

聲明表示，中國半導體行業協會將持續關注事態發展，積極傾聽會員呼聲，並通過一切合法渠道向國際社會表達大陸產業界的共同關切。

總部位於荷蘭的安世半導體為汽車與消費性電子產業生產電腦晶片，是全球最大的基礎型晶片製造商之一。

荷蘭經濟事務與氣候政策部9月30日向安世半導體下達部長令，要求公司及全球範圍內約30家子公司、分支機構與辦事處，在未來1年內不得對資產、智慧財產權、業務及人事安排等進行任何調整。

安世半導體10月1日已向企業法庭提交緊急申請，要求對公司展開調查並採取臨時措施。

聞泰科技12日在官方微信公眾號發布聲明稱，荷蘭政府以莫須有的「國家安全」為由，對安世半導體實施全球運營凍結，是基於地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實的風險評估。並表示，公司絕不會屈服於外部政治壓力，已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令。

