中國商務部：推出限制稀土出口措施前 已通知美方

中國9日連發數條公告升級稀土出口管制措施，令美中貿易戰再溫升。中國商務部新聞發言人今天表示，措施推出前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向美方通報，雙方昨天還進行了工作層會談，美方不能一邊要談一邊威脅恐嚇。

中國商務部官網今早發布「商務部新聞發言人就近期美方宣布對中加徵關稅等限制措施答記者問」。

有記者提問，近日美方官員稱，在得知中方對稀土等相關物項採取出口管制措施後，提出與中方進行通話，但中方推遲這一建議。同時美方表示，雙方需要找到回到穩定局面的辦法。請問商務部對此有何評論。

該發言人表示，中方注意到有關情況。近日中方已就美威脅對中加徵100%關稅等限制措施闡明了有關立場，重申關於稀土等相關物項的出口管制措施，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。

該發言人表示，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將一如既往地予以許可，共同維護全球產供鏈安全穩定。措施推出前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向美方通報。

該發言人表示，反觀美方長期泛化國家安全，濫用出口管制，對中採取歧視性做法。特別是中美馬德里經貿會談以來，美方持續新增推出一系列對中限制措施，嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

該發言人又表示，關於關稅戰、貿易戰，中方立場是一貫的。「打，奉陪到底；談，大門敞開。」中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，雙方合則兩利，鬥則俱傷。過去4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，能夠找到解決問題的辦法。

該發言人表示，雙方在中美經貿磋商機制框架下一直保持溝通，昨天還進行了工作層會談。美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇推出新的限制措施，這不是與中方相處的正確之道。中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，拿出談的誠意，與中方相向而行，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。