陸商務部：中美昨天才進行工作層會談 不能邊談邊恐嚇

美國貿易代表葛里爾近日表示，在中國大陸9日公布加強稀土出口管制措施後，美方曾尋求與中方通話，但遭中方推遲。大陸商務部14日回應，在措施公布之前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向美方進行了通報，且兩國13日才在中美經貿磋商機制框架下進行了工作層會談。

大陸商務部14日上午發布「發言人答記者問」，針對葛里爾的說法，以及美方表示，雙方需要找到回到穩定局面的辦法等內容，做出回應。

大陸商務部發言人重申，關於稀土等相關物項的出口管制措施，是大陸政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的「正當做法」。大陸作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，「大陸的出口管制不是禁止出口」，對符合規定的申請將一如既往地予以許可，共同維護全球產供鏈安全穩定。

該發言人稱，上述措施頒布前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向美方進行了通報。接著反批美方，長期泛化國家安全，濫用出口管制，對大陸採取歧視性做法。特別是中美馬德里經貿會談以來美方持續新增推出一系列對大陸限制措施，嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

大陸商務部發言人強調，關於關稅戰、貿易戰，中方立場是一貫的。打，奉陪到底；談，大門敞開。中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，雙方合則兩利，鬥則俱傷。

該發言人表示，過去4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，能夠找到解決問題的辦法。並稱，「雙方在中美經貿磋商機制框架下一直保持溝通，昨天（13日）還進行了工作層會談。」

大陸商務部發言人指出，美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇推出新的限制措施，這不是與中方相處的正確之道。中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，拿出談的誠意，與中方相向而行，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，通過對話協商解決各自關切，妥善管控分歧，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。