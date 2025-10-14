陸今起對美船舶收取特別港務費 每噸人民幣400元逐年提高
大陸交通運輸部網站14日發布《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》，以報復美國同日起對中國船舶加收港口服務費。根據前述辦法，今日起，靠泊中國港口的美國船舶，按每淨噸人民幣400元收取特別港務費，此後逐年提升，2028年4月17日起將達每淨噸人民幣1,120元。
分析指出，美中互相收取港口費將導致全球航運面臨嚴重擾亂。中國大陸如期對美國船舶收費，油輪和貨櫃船將首當其衝。
大陸交通運輸部14日發布的新聞稿指出，這項辦法實施的背景是，2025年4月17日，美國貿易代表辦公室（美國貿易代表署）發布了對中國海事、物流及造船業301調查措施，自2025年10月14日起，對中國公司擁有或運營的船舶、中國造船舶、中國籍船舶加收港口服務費。
新聞稿稱，美國此舉嚴重違背了世貿組織規則和中美海運協定，對中美間海運貿易造成嚴重破壞。根據《中華人民共和國國際海運條例》，經國務院批准，交通運輸部決定自10月14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費。
大陸交通運輸部強調，這是維護中國產業和企業合法權益和國際航運公平競爭環境的正當舉措。
根據這項辦法，需繳納船舶特別港務費的船舶為：
一、美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；
二、美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；
三、美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；
四、懸掛美國旗的船舶；
五、在美國建造的船舶。
前款第一項至第四項中，由中國建造的船舶免於繳納。僅進入中國船廠修理的空載船舶，以及其他經認定予以豁免的船舶免予繳納。
中國對美國船舶收取特別港務費的具體收取標準為：（不足1淨噸的按1淨噸計）：
一、自2025年10月14日起靠泊中國港口的，按每淨噸400元人民幣計收；
二、自2026年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸640元人民幣計收；
三、自2027年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸880元人民幣計收；
四、自2028年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸1,120元人民幣計收。
同一艘船舶，一年內收取船舶特別港務費不超過五個航次。每年4月17日為年度計費周期起始日。船舶在同一航次掛靠多個中國港口的，僅在首個掛靠港繳納船舶特別港務費。
該辦法並規定，未按規定繳清船舶特別港務費的船舶，海事管理機構不得為其辦理進出口岸手續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言