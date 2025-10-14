圖定中亞班列 天津首發

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

天津13日首發至中亞多國的圖定中亞班列。首趟班列從位於天津東疆綜合保稅區的天津集裝箱中心站出發，經霍爾果斯口岸出境，各類貨品將分別運往哈薩克、烏茲別克等多個中亞國家。

中新社報導，天津集裝箱中心站經營開發部主任李志武表示，該趟中亞班列共載有55個40英尺集裝箱，到站包括哈薩克阿拉木圖、烏茲別克謝爾蓋利等多個中亞城市，運輸周期約10天，後期將以每周1列的頻次實現常態化運營。 　　

據悉，「圖定化」運營意味著該班列實現了定點、定線、定車次、定時運行。同時，班列還享有優先配車、優先裝車、優先掛運、優先放行「四優先」保障政策。

據悉，圖定中亞班列的開通不僅豐富和拓展了天津市國際班列圖定線路和出境口岸，更將進一步發揮跨境鐵路運輸對海港城市發展的有益補充作用，為京津冀腹地「中國製造」產品「走出去」提供安全穩定高效的物流服務。

集裝箱 物流 霍爾

