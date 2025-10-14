1.7噸大閘蟹 杭州快遞直飛大馬

又到一年一度秋季大閘蟹上市季，10月10日共計1.7噸大閘蟹搭載D7303航班，從杭州批量運往馬來西亞吉隆坡，創下杭州機場今年以來大閘蟹出口單日保障量最高紀錄。

中新社報導，10月以來，浙江空港物流發展有限公司直屬杭州國際貨站，累計保障3.47噸江蘇長蕩湖大閘蟹直飛東南亞市場。面對貨量高峰，杭州國際貨站精細規劃物流各環節銜接，實現從產地、貨站暫存到空中運輸的全程無縫冷鏈保障，確保在24小時內完成從湖中到海外餐桌的快遞。

每天凌晨，長蕩湖蟹農開燈撒網，第一網青殼白肚大閘蟹上岸，經過簡單加工、捆綁，由卡車運輸至杭州國際貨站。貨站為此開設專屬綠色通道，通過提前預錄艙單，同步進行單證審核與貨物收運，確保將大閘蟹第一時間送入專屬冷庫暫存，平均通關時間縮短45分鐘。工作人員在冷庫內完成貨物組裝，最大限度鎖鮮保活。

每年9月至11月是杭州國際貨站大閘蟹出口的黃金檔，主力市場為新加坡與吉隆坡。當前大閘蟹行情走俏，海外售價高達每公斤30美元至50美元。預計至10月底，杭州機場每周將護送約3噸大閘蟹至東南亞。