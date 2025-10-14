提振消費 浙江首推中小學春秋假

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為提振消費，大陸多地政府近年研擬推行「春秋假」。包括浙江省11個地級市已發布推行中小學「春秋假」制度的相關文件，浙江成為中國首個在全省範圍內推進中小學「春秋假」制度的省分。

央視新聞報導，「春秋假」是指在春季和秋季學期（下學期和上學期）中，為中小學生增設有別於寒暑假的短假期。

為提振消費，中國商務部、國家發改委等9個部門在9月中旬發布「關於擴大服務消費的若干政策措施」，其中包括優化學生假期安排，科學調整教學放假時間，探索設置中小學「春秋假」並縮短寒暑假，增加旅遊等服務消費時間。

報導指，近年來，杭州春假的時間一般在5月前後，秋假的時間則在10月前後。今年浙江省絕大多數地市則將秋假安排在11月，與週末相連形成5天假期。

中國教育科學院研究員儲朝暉表示，「春秋假」是讓學習空間和內容發生變化的可行方式，浙江透過多部門保障且因地制宜的「春秋假」實施方式，有利於中小學生在「春秋假」期間回歸自然、進入社會，實現學生社會性發展。

報導提到，中國其他省分也開始探索實施「春秋假」，貴州、海南、河南和湖北等省在提振消費行動方案中明確，探索設置中小學「春秋假」。湖北省利川市則是發布通知宣布，中小學將放春假2天，與清明假期相加，可連休5天；廣東省佛山市教育局也在8月印發通知，明確2025至2026學年將在全市義務教育階段學校進行「春秋假」試點。

不過，據中國新聞週刊先前報導，對於雙薪家庭而言，「孩子放假，家長卻不放假」的照護難題仍在，推廣該制度仍面臨現實挑戰。有部分家長將「春秋假」視為家庭長途旅行的好時機；但也有部分家長擔憂，假期安排可能加劇孩子放假、家長無休的照管壓力，或影響學生的學習連貫性。

孩子在常州一所小學就讀4年級的趙姓家長表示，「我們都需要上班，請假並不容易，工作如何交接更是現實難題」。他建議，若江蘇推行春秋假，可採彈性安排，讓有條件家庭可自主休假，校方同時提供託管服務，由教師輪值看護，以緩解無暇照顧孩子的家庭的壓力。

