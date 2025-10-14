陸快遞 年內突破1500億件

中國國家郵政局12日通報，截至今年10月11日，中國快遞業務量年內首次突破1500億件，比去年提前37天，再次刷新紀錄。

中通社報導，大陸國家郵政局相關負責人表示，行業快速發展得益於國家一系列支持政策和不斷優化的營商環境。當前，快遞網絡已覆蓋城鄉、通達全球，有效打通生產、流通、消費各環節，為國民經濟循環提供支撐。行業正以科技創新為引領，加快培育新質生產力，推動高質量發展。

在服務鄉村振興方面，縣、鄉、村三級物流體系加速完善。新疆喀什家電下鄉暢通無阻，貴州六盤水通過「源頭直播+物流聯動」助力獼猴桃銷往全國，雲南曲靖實現城鄉物流從「零散低效」向「集約高效」轉型。農村寄遞物流體系建設顯著縮小了城鄉消費差距。

中西部地區基礎設施建設提速，青海、甘肅新建處理中心大幅提升分撥能力，四川、陝西推進標準化節點布局。今年上半年，中西部快遞業務量同比增長25.5%，收入增長13.6%，增速遠超全國平均水平，有效促進資源向欠發達地區流動。

科技創新賦能產業升級。浙江瑞安推行「客貨郵」融合模式破解山區配送難題；山東濟南探索智慧物流服務重卡製造產業鏈。目前，全國已建成1300個規模以上處理中心、400多個專業物流園區和42萬個村級服務站，無人車、無人機廣泛投入運營，無人機配送量近300萬件。

專家分析指出，快遞業正不斷提升服務水平，以智能化推動多元發展，前8個月支撐全國網上零售額同比增長9.6%，持續釋放線上消費潛力，成為暢通要素流動、連接供需兩端的重要引擎。