聯合報／ 大陸中心／綜合報導
東盟已連續第八年成為大陸第一大貿易伙伴。圖為今年10月10日安徽省五河縣經濟開發區自行車產業園的員工們正在趕製一批出口海外的訂單。（中新社）
中國大陸海關總署13日發布的最新數據顯示，今年前3季度，中國對東盟（台灣譯東協）進出口總值5.57萬億元人民幣，同比增長9.6%，占中國外貿總值的16.6%，東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴地位。

中新社報導，據官方數據，東盟已經連續8年是中國農產品第一大貿易夥伴。今年前3季度，中國自東盟進口農產品同比增長15.3%，占中國農產品進口總值的19.1%，東盟是中國農產品進口的第二大來源地。其中，通過中老鐵路進入中國市場的水果同比增長37.8%。同時，東盟也是中國農產品出口的第一大市場，前3季度，中國對東盟出口柑橘、萵笋等都實現較快增長。　

此外，隨著中國與東盟以及東盟國家多雙邊自貿協定的全面生效，關稅減讓效應、貿易便利化政策紅利持續釋放，區域內產業鏈供應鏈融合持續加深。前3季度，中國對東盟出口的紡織機械、紡織原料同比分別增長28.2%、13.4%，進口服裝同比增長9.3%；自東盟進口橡膠同比增長40.7%，出口輪胎等汽車零配件同比增長19.8%。

從進出口商角度看，雙方貿易通道更加順暢。中老鐵路等一批標誌性項目相繼落成，雙方立體化互聯互通網絡更加完善，為深化經貿合作提供有力支撐。前3季度，中國以陸路運輸方式對東盟進出口同比增長21%，以水運、空運等進出口也都實現較快增長。 　　

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在當日舉行的新聞發布會上說，中國—東盟關係已經成為亞太區域合作中最為成功和最具活力的典範。中國—東盟自貿區3.0版談判的全面完成將為雙邊經貿關係發展注入新動能，為區域和全球貿易注入更大確定性。

相關新聞

陸房地產優等生…萬科突換董座 傳前任辛杰被帶走失聯

曾被譽為中國大陸房地產行業「優等生」的萬科昨公告，公司已召開董事會會議，選舉黃力平為公司董事長，辛杰辭去董事長職務。上海...

陸9月出口年增8%優於預期 顯示美國關稅影響有限

中美貿易戰正酣，大陸外貿數據成焦點。大陸海關總署昨（13）日公布9月貿易帳，以美元計，9月出口額年增8.3％，進口年增7...

貨櫃海運美國線運價看漲 北京同步啟動反制措施

美方宣布自今（14）日起，對進入美國港口的中國大陸擁有、運營或建造的船舶，以及所有外國建造的汽車運輸船徵收額外費用。大陸...

陸對東盟進出口 前3季增9.6%

中國大陸海關總署13日發布的最新數據顯示，今年前3季度，中國對東盟（台灣譯東協）進出口總值5.57萬億元人民幣，同比增長...

陸快遞 年內突破1500億件

中國國家郵政局12日通報，截至今年10月11日，中國快遞業務量年內首次突破1500億件，比去年提前37天，再次刷新紀錄。

提振消費 浙江首推中小學春秋假

為提振消費，大陸多地政府近年研擬推行「春秋假」。包括浙江省11個地級市已發布推行中小學「春秋假」制度的相關文件，浙江成為...

