陸對東盟進出口 前3季增9.6%

中國大陸海關總署13日發布的最新數據顯示，今年前3季度，中國對東盟（台灣譯東協）進出口總值5.57萬億元人民幣，同比增長9.6%，占中國外貿總值的16.6%，東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴地位。

中新社報導，據官方數據，東盟已經連續8年是中國農產品第一大貿易夥伴。今年前3季度，中國自東盟進口農產品同比增長15.3%，占中國農產品進口總值的19.1%，東盟是中國農產品進口的第二大來源地。其中，通過中老鐵路進入中國市場的水果同比增長37.8%。同時，東盟也是中國農產品出口的第一大市場，前3季度，中國對東盟出口柑橘、萵笋等都實現較快增長。

此外，隨著中國與東盟以及東盟國家多雙邊自貿協定的全面生效，關稅減讓效應、貿易便利化政策紅利持續釋放，區域內產業鏈供應鏈融合持續加深。前3季度，中國對東盟出口的紡織機械、紡織原料同比分別增長28.2%、13.4%，進口服裝同比增長9.3%；自東盟進口橡膠同比增長40.7%，出口輪胎等汽車零配件同比增長19.8%。

從進出口商角度看，雙方貿易通道更加順暢。中老鐵路等一批標誌性項目相繼落成，雙方立體化互聯互通網絡更加完善，為深化經貿合作提供有力支撐。前3季度，中國以陸路運輸方式對東盟進出口同比增長21%，以水運、空運等進出口也都實現較快增長。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在當日舉行的新聞發布會上說，中國—東盟關係已經成為亞太區域合作中最為成功和最具活力的典範。中國—東盟自貿區3.0版談判的全面完成將為雙邊經貿關係發展注入新動能，為區域和全球貿易注入更大確定性。