陸房地產優等生…萬科突換董座 傳前任辛杰被帶走失聯

曾被譽為中國大陸房地產行業「優等生」的萬科昨公告，公司已召開董事會會議，選舉黃力平為公司董事長，辛杰辭去董事長職務。上海第一財經指出，此前市場消息稱，九月中旬，辛杰在深圳開會時「被帶走」，截至十月十三日已有廿五天未公開露面。

報導稱，辛杰的突然辭職，進一步引發市場關於他個人去向的關注。

辛杰原為深圳市地鐵集團有限公司（深鐵集團）黨委書記、董事長。深鐵集團是萬科最大股東，持有萬科逾百分之廿七股份。辛杰二○二○年七月起任萬科董事，二○二三年十月至二○二五年一月任萬科董事會副主席，並於今年初接替郁亮出任萬科董事長。

第一財經指，辛杰今年一月起主持萬科集團全面工作，在深鐵集團支持下保住了萬科的信用，並推動萬科大規模組織架構調整，減少管理層級，強化總部集權。

但十一日晚間起，網上開始流傳，辛杰九月十八日在一次會議上被帶走，在異地接受調查，目前仍沒有回到深圳的萬科總部上班。

根據萬科官網訊息，新任董事長黃力平現年五十七歲，二○二一年二月至今，任深鐵集團黨委副書記、董事、總經理；二○二一年六月至今，任萬科董事。

萬科在高層異動頻繁之際，財務狀況依舊嚴峻。萬科今年上半年營收約人民幣一○五三點二三億元，較去年同期衰退百分之廿六點二三，且仍處於大規模虧損中。

另據標普報告，萬科今年第四季將有人民幣九十八億元境內債券將到期。