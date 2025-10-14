大陸乘用車搶補貼 9月賣出224萬輛銷量創高

大陸乘聯會公布最新數據顯示，9月大陸全國乘用車市場銷量高達224.1萬輛，年增6.3%、月增11%，再創單月新高。分析指，受傳統「金九」旺季與新能源免購置稅政策到期影響，經銷商與消費者趁地方政府暫停以舊換新補貼前加速購車，自主品牌與新能源車增幅顯著。今年1至9月累計乘用車銷售1,700.5萬輛，年增9.2%，呈現「前低中高後平」走勢。

乘聯會稱，車市「反內捲」趨勢明顯，價格戰趨緩，9月僅23款車型降價。路透分析指，9月為汽車傳統旺季，經銷商與消費者抓住補貼機會，趁部分地方政府暫停補貼前加速購車，其中江蘇、廣西部分地區9月已暫停地方汽車置換補貼，浙江溫州、杭州本月也加入暫停行列。品牌結構上，9月大陸本土自主品牌零售150萬輛、年增13%，市占66.9%；中外合資品牌49萬輛、年減6%；豪華車品牌24萬輛、年減1%。

9月乘用車出口52.8萬輛，年增20.7%，新能源占40.1%，自主品牌出口增27%，合資及豪華品牌出口減10.8%。其中，新能源車出口21.1萬輛，年增96.5%，比亞迪、奇瑞、特斯拉中國、上汽、吉利表現突出。

展望10月，乘聯分會秘書長崔東樹說，預料市場熱度略低，但仍呈「銀九金十」趨勢。新能源免徵購置稅政策到期影響，消費者購車有緊迫感，推動車市消費熱度持續上升。全年乘用車零售量估達2,435萬輛，年增6%，政策組合拳及出口高增速將持續支撐市場，第4季仍有望小幅正增長。