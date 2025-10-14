紫金礦業收購哈薩克金礦

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸礦業巨頭紫金礦業近日公告指，其控股子公司紫金黃金國際已完成對哈薩克Raygorodok金礦（RG金礦）100%權益的收購交割。

RG金礦加入後，紫金黃金國際旗下在產黃金礦山增至九座，合計黃金儲量攀升至932噸，在全球黃金企業中位列第九。

公告指出，截至2025年6月30日，RG金礦項目控制及推斷礦石量合計2.08億噸，金平均品位（礦石中平均每噸所含的金）1.0克/噸，推算黃金含量約197.4噸。該礦為大型在產露天礦山，基礎設施完善，綜合成本低，獲利能力強。RG金礦2023年至2024年年均產金約6噸，目前生產運營正常，並具進一步提升空間。

上海證券報提到，紫金礦業表示，交割完成後，公司並計畫擴建礦山生產規模，以進一步提高資源利用率，併購當年即可為紫金礦業貢獻產量與利潤。

這一戰略性收購也為紫金礦業實現2028年礦產金100噸至110噸的戰略目標提供支撐。

中國黃金報分析，紫金黃金國際與RG金礦項目本次完成交割距離紫金黃金國際在港交所上市僅過去十天。同時，此次交易對價確定為12億美元。

此前，紫金黃金國際於港交所上市發行價港幣71.59元/股，隨後行使超額配售權再募資港幣37.48億元，總募資額達港幣287億元。

黃金 礦山 戰略

相關新聞

陸房地產優等生…萬科突換董座 傳前任辛杰被帶走失聯

曾被譽為中國大陸房地產行業「優等生」的萬科昨公告，公司已召開董事會會議，選舉黃力平為公司董事長，辛杰辭去董事長職務。上海...

陸9月出口年增8%優於預期 顯示美國關稅影響有限

中美貿易戰正酣，大陸外貿數據成焦點。大陸海關總署昨（13）日公布9月貿易帳，以美元計，9月出口額年增8.3％，進口年增7...

貨櫃海運美國線運價看漲 北京同步啟動反制措施

美方宣布自今（14）日起，對進入美國港口的中國大陸擁有、運營或建造的船舶，以及所有外國建造的汽車運輸船徵收額外費用。大陸...

陸對東盟進出口 前3季增9.6%

中國大陸海關總署13日發布的最新數據顯示，今年前3季度，中國對東盟（台灣譯東協）進出口總值5.57萬億元人民幣，同比增長...

陸快遞 年內突破1500億件

中國國家郵政局12日通報，截至今年10月11日，中國快遞業務量年內首次突破1500億件，比去年提前37天，再次刷新紀錄。

提振消費 浙江首推中小學春秋假

為提振消費，大陸多地政府近年研擬推行「春秋假」。包括浙江省11個地級市已發布推行中小學「春秋假」制度的相關文件，浙江成為...

