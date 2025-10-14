紫金礦業收購哈薩克金礦

大陸礦業巨頭紫金礦業近日公告指，其控股子公司紫金黃金國際已完成對哈薩克Raygorodok金礦（RG金礦）100%權益的收購交割。

RG金礦加入後，紫金黃金國際旗下在產黃金礦山增至九座，合計黃金儲量攀升至932噸，在全球黃金企業中位列第九。

公告指出，截至2025年6月30日，RG金礦項目控制及推斷礦石量合計2.08億噸，金平均品位（礦石中平均每噸所含的金）1.0克/噸，推算黃金含量約197.4噸。該礦為大型在產露天礦山，基礎設施完善，綜合成本低，獲利能力強。RG金礦2023年至2024年年均產金約6噸，目前生產運營正常，並具進一步提升空間。

上海證券報提到，紫金礦業表示，交割完成後，公司並計畫擴建礦山生產規模，以進一步提高資源利用率，併購當年即可為紫金礦業貢獻產量與利潤。

這一戰略性收購也為紫金礦業實現2028年礦產金100噸至110噸的戰略目標提供支撐。

中國黃金報分析，紫金黃金國際與RG金礦項目本次完成交割距離紫金黃金國際在港交所上市僅過去十天。同時，此次交易對價確定為12億美元。

此前，紫金黃金國際於港交所上市發行價港幣71.59元/股，隨後行使超額配售權再募資港幣37.48億元，總募資額達港幣287億元。