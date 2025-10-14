貨櫃海運美國線運價看漲 北京同步啟動反制措施

美方宣布自今（14）日起，對進入美國港口的中國大陸擁有、運營或建造的船舶，以及所有外國建造的汽車運輸船徵收額外費用。大陸業內預估，若該項規定正式落地，中國船舶運貨到美國平均每個集裝箱（貨櫃）的運費將上漲超1,000美元（約新台幣3萬元）。

大陸交通運輸部日前亦公告，決定於14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費。海關總署新聞發言人呂大良昨（13）日稱，該反制措施是必要的被動防禦行為，既是維護大陸產業和企業正當權益不得不採取的措施，也是維護國際航運和造船市場公平競爭環境必要措施。並呼籲美方正視錯誤，回到對話協商正確軌道。

第一財經報導，有外貿公司表示，因他們可以透過貨運代理選擇運送船隻，預期並不會對該公司產生太大的實際影響。

報導引述貨代公司說法稱，目前還未看到市場強烈反饋。

在價格方面，還未有船東加徵附加費的訊息；另有貨櫃業者指出，美東線貨櫃運價已經處於低位一段時間，預測美國加徵費用會牽動價格上漲，並預計大陸船東可能借道第三地進行國際中轉來應對。

界面新聞報導，據中信期貨測算，以美線主流的10,000TEU型貨櫃船為例，按照美國此次擬定的收費標準，中資班輪公司運營船舶，初期收費約為280.5美元/TEU，2028年升至785.4美元/TEU。按照全年最多徵收五次計算，初期最高為每年1,402.5美元/TEU。

環球時報引述中國船東協會專家分析報導，美國制裁將引發連鎖反應，全球航運企業因船隊含中國造船舶面臨額外支出，「連坐式處罰」推高成本，未來美國港口擁堵風險還將傳導至全球。

航運諮詢機構Alphaliner曾指出，美國此舉將在2026年給全球前十大班輪公司增加32億美元的成本。

其中中遠海運（COSCO）與東方海外（OOCL）合計承擔15.3億美元，占比近五成。目前中遠海運等企業已啟動「船隊優化計劃」，將20艘中國建造的大型貨櫃船轉至亞歐航線，同時增租韓國建造船舶運營美西航線。