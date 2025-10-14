陸9月出口年增8%優於預期 顯示美國關稅影響有限

中美貿易戰正酣，大陸外貿數據成焦點。大陸海關總署昨（13）日公布9月貿易帳，以美元計，9月出口額年增8.3％，進口年增7.4%，雙雙優於預期，出口增速創近六個月高點，進口增速為17個月最高。

分析稱，9月出口增速回升與工作日增加、低基期有關，同時顯示美國關稅影響有限，預計在中美關稅戰不確定性下，可能支撐10月繼續「搶出口」，但力道將較之前遜色。也有觀點認為，第4季在關稅導致動能減弱與高基數下，出口可能陷負增長。

海關總署數據顯示，9月大陸進出口總值5,666億美元，年增7.9%。其中，出口3,285億美元，進口2,381億美元，貿易順差904億美元；前三季進出口總值4.68兆美元，年增3.1%。其中，出口2.78兆美元，增長6.1%；進口1.9兆美元，跌1.1%；貿易順差8,750億美元。

貿易夥伴上，前三季大陸對美進出口4,258億美元，年減15.6%，與美貿易額下滑。反觀大陸對其他地區貿易增長，按人民幣計，共建「一帶一路」國家進出口人民幣17.37兆元，增長6.2%，占進出口總值的51.7%，比重提升1.1個百分點。對東協、拉美、非洲、中亞等進出口分別增長9.6%、3.9%、19.5%和16.7%。對亞太經合組織（APEC）其他經濟體進出口增長2%。

值得注意的是，在中美貿易戰緊張回升，大陸強化對稀土出口限制，9月僅出口稀土4,000.3噸，較8月大幅下降30.9％，探2月以來新低。

大陸海關總署副署長王軍表示，當前外部環境依然嚴峻複雜，外貿面臨不確定性和困難增多，疊加去年基數較高等客觀因素，第4季穩定外貿發展仍然需要付出艱苦努力。

路透引述經濟學家智庫駐北京高級經濟學家許天辰分析，陸企正利用其產品相對成本優勢積極開拓新市場。

而美國現在只占中國大陸直接出口不到10%，川普政府100%的關稅無疑會加劇中國出口行業的壓力，「但影響不會像以前那麼大」。

法國興業銀行大中華區經濟學家米歇爾·林（Michelle Lam）稱，目前為止美國關稅對整體貿易影響有限，「這可能讓中國在中美貿易談判中採取更強硬的立場。」

在出口產品上，前三季大陸出口機電產品人民幣12.07兆元，增長9.6%，占出口總值的60.5%，提升了1.4個百分點。值得注意的是，工業機器人增長54.9%，出口風力發電機組及零件增長23.9%。

展望後市，財信金控首席經濟學家伍超明分析，國際大宗商品價格在傳統能源增加供給後面臨下行壓力，加上大陸「反內捲」效果需等待，部分行業短期面臨產能過剩壓力，將對出口形成拖累；東方金誠首席宏觀分析師王青指出，伴隨第4季出口增速持續下行，「大進大出」貿易格局下，進一步影響進口，料10月進口年增率可能轉負值。