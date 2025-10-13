子公司遭荷蘭凍結 中國聞泰科技跳空跌停鎖死到終場

中國半導體廠聞泰科技對其荷蘭子公司安世半導體的控制權，日前遭荷蘭方面裁定凍結1年，引發外界關注。這一消息在昨天公布後，聞泰科技今天開盤就跳空跌停鎖死，且賣壓沉重，直到終場均未打開，成交量因此大幅萎縮。

聞泰科技今天從開盤到收盤，都維持跌停價人民幣41.83元，跌幅10%，成交量僅4.083萬手（相當於4083張）。

在聞泰12日公布荷蘭方面的裁定前，該公司8日已透過上海證交所預告，因其「存在尚未披露的重要信息」，聞泰股票及可轉換公司債自9日起停止交易，預計不超過2個交易日。而在聞泰12日公布相關裁定後，其股票今天起恢復交易。也就是說，聞泰9、10日這兩個交易日處於停止交易狀態。

綜合中國財經媒體報導，聞泰今年9月25日盤中曾登上50.8元，創下今年新高。對照之下，聞泰今天收盤已較50.8元的波段高點下跌17.7%。

根據報導，中國某家券商曾在9月25日發布研究報告，指聞泰正在「戰略性調整產品集成業務」、「聚焦高毛利、高壁壘半導體業務」，因此維持對聞泰的「增持」評級。

聞泰科技12日透過上交所公告，其荷蘭子公司安世半導體接獲荷蘭政府命令及法院裁決，要求安世及旗下所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，1年內不得對其資產、智慧財產權、業務及人員等作任何調整，聞泰暫時失去對安世的控制權。

聞泰科技同日晚間發表聲明，指荷蘭政府是以「莫須有的國家安全」為由凍結安世全球運營。該公司絕不會屈服於外部政治壓力，並已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷這一「錯誤指令」。

路透社報導，荷蘭政府12日針對此事表示，對安世半導體進行干預的原因，是擔憂關鍵技術可能被轉移到中國母公司聞泰科技。

中國外交部發言人林劍今天則回應，中方一貫反對「泛化國家安全概念」，針對「特定國家企業」採取歧視性做法。「有關國家」應確實遵守市場原則，不要將經貿問題政治化。中方維護自身正當合法權益的決心堅定不移。