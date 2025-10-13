陸藥企邁向技術輸出！華大智造1.2億美元授權科儀技術給歐生技公司

大陸基因測序龍頭華大智造日前宣布，將其核心測序技術CoolMPS（無損鹼基測序技術）及其相關專利、專有技術，有償授權（License-out）給歐洲生物科技公司Swiss Rockets，交易總金額不低於1.2億美元。該合作也是大陸科學儀器領域首個將核心底層技術專利體系授權給海外公司進行全球商業化的案例，標示由產品輸出邁向技術輸出的升級，也為大陸科儀出海做出範本。

華大智造12日公告表示，雙方已簽署《授權許可協議》。此次BD合作（指商務拓展合作）採取經典的「首付款+里程碑付款+銷售分成」三段式支付結構，其中Swiss Rockets將分別支付2,000萬美元的一次性首付款，以及2,000萬美元的里程碑付款，以及按許可產品淨銷售額階梯制一定百分比的特許權使用費。

根據協議，Swiss Rockets除獲得在亞太及大中華區以外區域的全球範圍內內研發、生產、註冊和商業化的獨家權利，還有權進行再授權即繼續尋找合作夥伴。此外，華大智造未來開發出下一代技術，Swiss Rockets具備優先授權權。

Swiss Rockets是一家位於瑞士巴塞爾的創新型綜合企業，成立於2018年，旗下匯聚了多家在細分領域領先的生物技術公司，在瑞士、塞爾維亞和美國均設有子公司，腫瘤學和傳染病領域是其重點研發領域。

據北方亞事出具的獨立評估報告，華大智造CoolMPS相關無形資產價值為1.06億美元。從區域分布看，北美區和歐洲區評估價值分別達5,135萬美元與2,580萬美元。

大陸生物醫藥產業中，BD授權出海已是創新藥企的常見模式。今年上半年，科創板創新藥企業的出海BD掀起新高潮，上證報引述統計稱，2025年以來，科創板創新藥企業共完成14項管線資產的授權交易，潛在交易總額超120億美元。其中三生製藥授權美國輝瑞藥廠的BD交易以12.5億美元接力刷新了大額對外授權首付款紀錄。