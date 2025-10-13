為AI還是Air在陸上市？蘋果CEO庫克現身上海 不去Apple Store而是這裡
蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）再次現身中國大陸。他13日下午現身上海THE MONSTER十周年巡展，作為他本次訪陸之旅首站。POP MART泡泡瑪特創辦人王寧、LABUBU原創作者龍家昇親自迎接庫克到訪。外界關注庫克本次到訪大陸是否推進蘋果大陸Apple Intelligence或是iPhone Air在大陸上市事宜。
據新浪科技蘋果匯消息，展覽現場，泡泡瑪特創始人王寧、LABUBU藝術家龍家升與庫克進行了親密互動，一起參觀了LABUBU系列原創手稿和豐富多元的產品。龍家昇現場向庫克展示了如何在iPad Pro上繪製LABUBU，王寧還向庫克贈送了驚喜禮物：LABUBU的大首領ZIMOMO。
公開資料顯示，庫克於2011年接替蘋果創始人賈伯斯出任CEO。今年9月，在蘋果新品發布會上，庫克把介紹iPhone Air的任務交給了特努斯。因此，最近關於庫克接班人的消息引發廣泛關注。
作為全球巡展的首站，本次展覽以「monsters by monsters: now and then（精靈天團：此刻與未來）」為主題，全面回顧了the monsters自2015年誕生以來的十年發展歷程。
近期中國聯通官方公眾號顯示，中國聯通正式上線eSIM業務全國預約通道。截至發稿，預約人數已突破6萬人，且數字仍在快速增長。這一舉措，被外界看作為即將到來的大陸國行iPhone Air做準備；另據上海證券報，中國電信方面表示，中國電信eSIM手機業務已全面準備就緒，預計近期獲得大陸工信部商用試驗正式批復後，將很快向用戶開放包括iPhone17在內的eSIM手機業務辦理服務。
儘管有大陸國產手機小米17強勁對手，iPhone17銷量在大陸仍收獲佳績。據大陸數碼博主@RD觀測透露，iPhone 17系列在大陸國內首銷成績與上一代機型相比表現十分亮眼。從已公布數據來看，iPhone 17 Pro在首銷階段的銷量幾乎與上一代持平，而iPhone 17 Pro Max的首銷銷量則達到上代同期的1.5倍。據供應鏈消息，蘋果已對iPhone 17標準版追加訂單，主要歸功於其在大陸市場的火爆銷售。蘋果這次「加量不加價」的誠意成為推動這款機型的熱銷原因之一。
