巴國向美出口稀土觸發大陸新規？陸外交部：無關

針對有報導指出，巴基斯坦用中國設備和技術向美國出口稀土，觸發了中國稀土長臂管轄的新規，中國外交部對此回應稱，中國稀土新規與巴基斯坦無關。

大陸外交部發言人林劍10月13日說，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，兩國的「鐵桿友誼」歷久彌堅。雙方始終保持高度的策略互信，在事關雙方共同利益的重大議題上密切溝通。

他稱，中巴雙方曾對巴美礦產合作事宜進行溝通。

林劍指出，巴基斯坦強調，他們與美國的交往絕不會損害中國利益和中巴合作，巴基斯坦領導人向美國領導人展示和贈送的礦石，是工作人員購買的巴寶石的原礦樣本。他表示，上述有關報導或是不了解實情，或是捕風捉影，甚至是挑撥離間，是缺乏根據的。

林劍強調，中方日前發布的關於稀土等相關物項的出口管制措施，與巴基斯坦沒有任何關聯，這是中國政府依據法律法規完善自身出口管制體系的正當做法，旨在更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。

根據香港《亞洲時報》上週五（10日）報導，巴基斯坦上月與美國戰略金屬公司（USSM）簽署了關鍵礦產的協議。報告指出，巴基斯坦利用中國的設備和技術向美國出口稀土，觸發了中國大陸推出嚴格管控稀土相關技術出口的新規，並要求外國出口含有中國技術元素的稀土產品也需得到中方批准。