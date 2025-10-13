沒錢了？陸6基層官員人民日報大談如何「過緊日子」

中共中央機關報《人民日報》刊文訪問六名基層幹部，探討如何把「過緊日子」的要求落到實處，以「增強共識、抓好落實」。有幹部稱，「過緊日子」不意味著剋扣合法工資，而是要堅決削減違規津貼、超標福利和「隱性腐敗」支出。

《人民日報》13日刊登題為《如何把「過緊日子」要求落實處》的文章，邀六名基層幹部就此事談感受和做法。

這六名基層幹部分別為：山東省濟南市歷城區委常委、組織部部長張霞，江西省鷹潭市信江新區夏埠街道辦事處黨政辦公室主任李虎嘯，海南省東方市紀委監委黨風政風監督室主任陳麗姬，重慶市巴南區花溪街黨工委書記盛慧娟，遼寧省阜新市細河區委常委、組織部部長任千偉，四川省宜賓市翠屏區紀委監委黨風政風監督室主任凌波。

有人指出，「過緊日子」強調的是削減日常中的鋪張浪費和無效支出，而不是降低幹部的合理收入與待遇保障；「過緊日子」不意味著剋扣合法工資，而是要堅決削減違規津貼、超標福利和「隱性腐敗」支出。

也有受訪幹部說，幹部的合理薪酬、效能提升、風險化解、生態保護等屬於「該花的錢」，而公務接待、慶典活動等應能省則省，尤其要杜絕公車私用、私車公養等現象。

針對基層機關如何在「過緊日子」的同時激發幹部效能，有答覆指出，應從小事抓起、減輕負擔，讓幹部有更多時間和精力為群眾服務。例如，透過精簡會議，會議數量減少了七成，水電、材料等開支也明顯下降；推行「一表同享」和「無紙化辦公」，既節省紙張油墨，又減輕了工作壓力。

受訪幹部續指出，街道每年能省逾人民幣10萬元，幹部作風也有明顯轉變，「精力更充沛了，工作積極性也更高了」。

另有幹部提醒，要防止「過緊日子」被曲解，絕不能把這當作不擔當、不作為的藉口。同時，要把落實「過緊日子」的成效納入日常監督，對精打細算、效能突出的單位和個人給予表揚激勵；對我行我素、浪費嚴重的，則要嚴肅問責。

中共中央、國務院今年5月印發修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，要求嚴格執行國內公務接待標準等，被稱為新「禁酒令」。此後，一些地方加碼限制公務員餐飲要求，包括禁止三人以上公務員聚餐、並要求避免相互請客等，引發輿論質疑矯枉過正，也擔憂讓餐飲業經營雪上加霜。