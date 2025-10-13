陸股收盤微跌 專家：美加徵關稅對中國經濟影響可控

中美緊張關係升溫，A股三大指數13日開盤集體下跌，但隨後跌幅收斂。截至下午收盤，滬指跌0.19%，深證成指跌0.93%，創業板指跌1.11%。專家分析認為，美國本次關稅戰升級或為談判增加籌碼，實際執行的可能性不大，對中國經濟的影響可控。

滬深京三市周一全天成交額人民幣2兆3,742億元，較前一交易日縮量1,599億元。全市場逾3,600檔個股下跌。金屬、稀土永磁、光刻機、半導體、軍工裝備、銀行、港口航運類股漲幅居前；汽車零件、消費電子、遊戲、減肥藥、白酒類股跌幅居前。

據香港信報報導，野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，中美雙方在試探彼此底線後，很可能再次做出讓步，兩國元首10月底在南韓舉行的APEC峰會上面對面會晤的機會率依然很高。由於中美雙方仍互相依賴，因此仍為讓步留有餘地。

儘管緊張局勢加劇，但陸挺預期，中美仍存在外交解決的機會，近期衝突升級更多是為即將到來的談判和會議，包括APEC峰會)取籌碼。

陸挺並稱，這種「緊張—升級—緩和」的循環，將成為中美關係的新常態。而且，北京似乎也在效仿川普的談判風格，包括極端開價、利用對手弱點、以及可信的「退出談判」威脅(credible walk-away threats)。

花旗則指出，雙方局面即使回到日內瓦會談前，美國對大陸加徵100%關稅對中國經濟的影響也有望可控。美國的軟體出口管制可能對中國某些行業產生破壞性影響，但在宏觀層面上的相關性較低。

瑞銀仍看好A股，但偏好AI主題。瑞銀預計，短期將出現一定獲利回吐，但依然看好A股。預計市場不會重回4月低點，因4月關稅戰的快速降溫意味這次可能會有更多投資者「抄底」。