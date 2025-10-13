快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

陸股收盤微跌 專家：美加徵關稅對中國經濟影響可控

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
A股13日開盤但跌，但隨後跌幅收斂。專家認為，美國本次關稅戰升級或為談判增加籌碼，對中國經濟的影響可控。（路透）
A股13日開盤但跌，但隨後跌幅收斂。專家認為，美國本次關稅戰升級或為談判增加籌碼，對中國經濟的影響可控。（路透）

中美緊張關係升溫，A股三大指數13日開盤集體下跌，但隨後跌幅收斂。截至下午收盤，滬指跌0.19%，深證成指跌0.93%，創業板指跌1.11%。專家分析認為，美國本次關稅戰升級或為談判增加籌碼，實際執行的可能性不大，對中國經濟的影響可控。

滬深京三市周一全天成交額人民幣2兆3,742億元，較前一交易日縮量1,599億元。全市場逾3,600檔個股下跌。金屬、稀土永磁、光刻機、半導體、軍工裝備、銀行、港口航運類股漲幅居前；汽車零件、消費電子、遊戲、減肥藥、白酒類股跌幅居前。

據香港信報報導，野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，中美雙方在試探彼此底線後，很可能再次做出讓步，兩國元首10月底在南韓舉行的APEC峰會上面對面會晤的機會率依然很高。由於中美雙方仍互相依賴，因此仍為讓步留有餘地。

儘管緊張局勢加劇，但陸挺預期，中美仍存在外交解決的機會，近期衝突升級更多是為即將到來的談判和會議，包括APEC峰會)取籌碼。

陸挺並稱，這種「緊張—升級—緩和」的循環，將成為中美關係的新常態。而且，北京似乎也在效仿川普的談判風格，包括極端開價、利用對手弱點、以及可信的「退出談判」威脅(credible walk-away threats)。

花旗則指出，雙方局面即使回到日內瓦會談前，美國對大陸加徵100%關稅對中國經濟的影響也有望可控。美國的軟體出口管制可能對中國某些行業產生破壞性影響，但在宏觀層面上的相關性較低。

瑞銀仍看好A股，但偏好AI主題。瑞銀預計，短期將出現一定獲利回吐，但依然看好A股。預計市場不會重回4月低點，因4月關稅戰的快速降溫意味這次可能會有更多投資者「抄底」。

中美關係 美國 對中

延伸閱讀

台中無薪假人數暴增12倍 議員示警：關稅房市車市「三殺」影響甚鉅

川普突襲式加徵100%關稅 衝擊脆弱中國經濟 中商人：形同禁運

加薩以色列人質將回家 專家：需長期心理治療

中美再爆貿易戰 港媒：美方最終可能妥協

相關新聞

陸官媒宣稱：中國大陸正成為全球稀土秩序的「管理者」

由大陸國務院新聞辦公室領導的「中國網」發布評論文章，稱中國正成為全球稀土秩序的「管理者」，這有助於維護國際局勢的安全和穩...

下午買盤進場拉抬 中國股市3大指數小跌作收

美中貿易戰升高，中國A股三大指數今天終場集體收跌，但在下午盤買盤進場拉抬下，收盤跌幅較上午盤明顯縮小，上證指數微跌0.1...

陸股收盤微跌 專家：美加徵關稅對中國經濟影響可控

中美緊張關係升溫，A股三大指數13日開盤集體下跌，但隨後跌幅收斂。截至下午收盤，滬指跌0.19%，深證成指跌0.93%，...

沒錢了？陸6基層官員人民日報大談如何「過緊日子」

中共中央機關報《人民日報》刊文訪問六名基層幹部，探討如何把「過緊日子」的要求落到實處，以「增強共識、抓好落實」。有幹部稱...

專家：美100%關稅落地概率低 雙方為談判博籌碼

中美關係近日再度趨緊，中方十一假期後再收緊稀土管制措施，美國總統川普則威脅重啟對中國的關稅戰。不過經濟分析人士認為，此次...

中首奪鐵礦石定價權 與必和必拓交易傳採人民幣結算

中國爭奪鐵礦石定價權，傳出中國礦產資源集團近期已經與澳洲鐵礦巨頭必和必拓（BHP）簽署協議，最快從今年第4季起，對鐵礦石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。