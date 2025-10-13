聽新聞
下午買盤進場拉抬 中國股市3大指數小跌作收
美中貿易戰升高，中國A股三大指數今天終場集體收跌，但在下午盤買盤進場拉抬下，收盤跌幅較上午盤明顯縮小，上證指數微跌0.19%，深證成指跌0.93%，創業板指跌1.11%。滬深兩市總成交額人民幣2.35兆元（約新台幣9.88兆元），量能萎縮。
今天終場上證指數微跌0.19%，收3889.50點；深證成指下跌0.93%，收13231.47點；創業板指則下跌1.11%，收3078.76點；滬深兩市總成交額2.35兆元，較上一個交易日減少1609億。
報導提到，滬深兩市收盤共有超過3600檔個股下跌，汽車零件、消費電子、遊戲等產業跌幅較大。金屬、稀土永磁、半導體等產業漲幅較大，其中，中國稀土、北方稀土等10餘檔個股盤中漲停。
