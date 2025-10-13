快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

下午買盤進場拉抬 中國股市3大指數小跌作收

中央社／ 北京13日電
美中貿易戰升高，中國A股三大指數今天終場集體收跌。（中新社）
美中貿易戰升高，中國A股三大指數今天終場集體收跌。（中新社）

美中貿易戰升高，中國A股三大指數今天終場集體收跌，但在下午盤買盤進場拉抬下，收盤跌幅較上午盤明顯縮小，上證指數微跌0.19%，深證成指跌0.93%，創業板指跌1.11%。滬深兩市總成交額人民幣2.35兆元（約新台幣9.88兆元），量能萎縮。

今天終場上證指數微跌0.19%，收3889.50點；深證成指下跌0.93%，收13231.47點；創業板指則下跌1.11%，收3078.76點；滬深兩市總成交額2.35兆元，較上一個交易日減少1609億。

報導提到，滬深兩市收盤共有超過3600檔個股下跌，汽車零件、消費電子、遊戲等產業跌幅較大。金屬、稀土永磁、半導體等產業漲幅較大，其中，中國稀土、北方稀土等10餘檔個股盤中漲停。

貿易戰影響 中國9月稀土出口大幅下滑

中推軟體國產化 商務部公告附件變「wps」 加速與美脫鉤

中貿易談判王牌不只稀土 下個重磅武器：高端鋰電池

美中貿易戰升溫 多家美媒分析：兩敗俱傷 卻都自認占優勢

陸官媒宣稱：中國大陸正成為全球稀土秩序的「管理者」

由大陸國務院新聞辦公室領導的「中國網」發布評論文章，稱中國正成為全球稀土秩序的「管理者」，這有助於維護國際局勢的安全和穩...

陸股收盤微跌 專家：美加徵關稅對中國經濟影響可控

中美緊張關係升溫，A股三大指數13日開盤集體下跌，但隨後跌幅收斂。截至下午收盤，滬指跌0.19%，深證成指跌0.93%，...

沒錢了？陸6基層官員人民日報大談如何「過緊日子」

中共中央機關報《人民日報》刊文訪問六名基層幹部，探討如何把「過緊日子」的要求落到實處，以「增強共識、抓好落實」。有幹部稱...

專家：美100%關稅落地概率低 雙方為談判博籌碼

中美關係近日再度趨緊，中方十一假期後再收緊稀土管制措施，美國總統川普則威脅重啟對中國的關稅戰。不過經濟分析人士認為，此次...

中首奪鐵礦石定價權 與必和必拓交易傳採人民幣結算

中國爭奪鐵礦石定價權，傳出中國礦產資源集團近期已經與澳洲鐵礦巨頭必和必拓（BHP）簽署協議，最快從今年第4季起，對鐵礦石...

