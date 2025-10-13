陸股創業板指數早盤跌3% 稀土類股逆勢大漲

中美緊張關係升溫，A股三大指數早盤集體走跌，截至午間收市，滬指跌1.3%，深成指跌2.56%，創業板指跌3%，僅稀土類股大漲。

據香港經濟日報報導，滬深京三市周日半日成交額人民幣1照5,907億元，較上一交易日縮量654億元。全市場逾4,500檔個股下跌。其中，消費電子類股跌幅居前，人形機器人、遊戲等類股也震盪走低。另一方面，稀土永磁類股則是逆勢大漲。

不過，瑞银依然看好A股前景。瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王忠豪預計，陸股不會重回今年4月低點，原因包括4月關稅戰的快速降溫意味這次可能會有更多投資者「抄底」；全球關稅的不確定性減少，降溫條件更加明確；全球股市自4月低點均大幅上漲。

美國總統川普上周五稱，將於11月1日起要對中國大陸加徵100%關稅，並對關鍵軟件實施新的出口管制，以反擊中國收緊對稀土的出口。