中美貿易戰再起 陸股三大指數今大幅低開

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受中美貿易戰再起、美股上周五大跌影響，陸股13日開盤後顯著走低。（路透）
受中美貿易戰再起、美股上周五大跌影響，陸股13日開盤後顯著走低。（路透）

受中美貿易緊張關係升溫影響，美股上周五重挫，導致陸股三大指數周一大幅低開。綜合財聯社、香港《經濟日報》報導，滬指低開2.49%，深成指低開3.88%，創業板指低開4.44%。其中，消費電子、算力硬體等類股跌幅居前，近70檔個股跌幅超過9%。

另，香港恒生指數13日也低開656點，報2萬5,634點，但隨後跌幅收窄至500點內。

美國總統川普日前威脅對中國商品加徵100%關稅，以反制北京再打「稀土牌」。大陸商務部則於12日發布新聞稿批評美國有關表態是「雙重標準」，強調中國「不願打，但也不怕打」關稅戰，但並未立刻宣布反制措施。

