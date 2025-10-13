中美貿易戰升溫 陸海關總署籲相向而行重回對話協商

中美貿易戰近日再度升溫，大陸海關總署新聞發言人呂大良指出，今年以來，個別國家濫施關稅，衝擊多邊貿易體制，擾亂全球貿易秩序，影響企業的正常生產經營和貿易節奏，也損害了廣大企業的利益，同時使各國的經濟發展受到嚴重的干擾，引發了國際社會的普遍反對。

呂大良13日在記者會上稱，中國始終堅定支持和維護多邊貿易體制，促進全球產業鏈供應鏈的穩定和暢通，為世界經濟增長注入確定性和穩定性。

針對中美貿易摩擦帶來的不確定性，是否導致大陸耶誕節相關產品提前出口到美國。呂大良則說，具體商品的進出口情況，可以在大陸海關總署的網站查詢有關數據。

此外，美國宣布自10月14日起，對中國企業擁有或經營的船舶、中國籍船舶及中國造船舶加收港口服務費。中國大陸隨後也宣布系列反制措施，包括將對停泊在中國港口的美國船舶徵收「特別港務費」。對此，呂大良稱，美方的措施是典型的單邊主義、保護主義行為，具有明顯的歧視性色彩。

呂大良強調，中方的反制措施是必要的被動防禦行為，既是維護中國產業和企業正當權益不得不採取的措施，也是維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要措施。希望美方能夠正視自身的錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。

當被問及「整體來看依然是進口弱於出口」，大陸海關總署分析稱，今年前三季，國際市場部分大宗商品價格下跌，對進口的增速和數據表現造成一定的影響，但從數量來看，中國進口的數量指數按年增加了0.6%。從月度走勢來看，截至9月，進口已經連續4個月增長。

大陸海關總署指出，看中國的進口，不僅要看市場的規模，更要看中國主動擴大進口的「大國擔當」。中國開放的大門越開越大，與越來越多的貿易伙伴分享中國式現代化的發展機遇。前三季，中國新增了135種農食產品的准入，涉及50個國家和地區。對與中國建交的最不發達國家實施100%稅目產品零關稅，同時，中國正在積極推進通過商簽共同發展經濟伙伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅措施。