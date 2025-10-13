大陸今年前3季出口成長7.1% 但進口年減0.2%
中國大陸海關總署公布，以人民幣計價，今年前三季，進出口總額達人民幣33.61兆元，按年增長4%。其中，出口19.95兆元，按年增長7.1%；進口13.66兆元，按年下降0.2%。
第三季，中國大陸進出口總額按年增長6%，已連續八個季按年增長，進口按年增速加快至4.7%。9月當月進出口4.04兆元，按年增長8%。
據大陸海關總署網站消息，中國海關總署副署長王軍表示，當前外部環境依然嚴峻複雜，外貿面臨的不確定性和困難增多，加上去年基期較高等客觀因素，第四季穩定外貿發展仍然需要付出艱苦努力。
王軍稱，今年以來，在複雜的外部環境下，中國貨物貿易頂住了壓力，實現了平穩增長，展現出較強的韌性。
