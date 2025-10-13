快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

大陸今年前3季出口成長7.1% 但進口年減0.2%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸今年前三季按人民幣計，出口成長7.1%。圖為青島港貨櫃碼頭。（新華社）
大陸今年前三季按人民幣計，出口成長7.1%。圖為青島港貨櫃碼頭。（新華社）

中國大陸海關總署公布，以人民幣計價，今年前三季，進出口總額達人民幣33.61兆元，按年增長4%。其中，出口19.95兆元，按年增長7.1%；進口13.66兆元，按年下降0.2%。

第三季，中國大陸進出口總額按年增長6%，已連續八個季按年增長，進口按年增速加快至4.7%。9月當月進出口4.04兆元，按年增長8%。

據大陸海關總署網站消息，中國海關總署副署長王軍表示，當前外部環境依然嚴峻複雜，外貿面臨的不確定性和困難增多，加上去年基期較高等客觀因素，第四季穩定外貿發展仍然需要付出艱苦努力。

王軍稱，今年以來，在複雜的外部環境下，中國貨物貿易頂住了壓力，實現了平穩增長，展現出較強的韌性。

延伸閱讀

為反制大陸壟斷稀土金屬供應 美官方四處採購關鍵礦產

北京：不願打 但也不怕打 指控美動輒以高關稅威脅

美中重新站上貿易戰的懸崖邊緣 陸媒：還留著後招沒出

傳產業第4季兩樣情 鋼鐵「金九銀十」後繼無力

相關新聞

中美貿易戰再起 陸股三大指數今大幅低開

受中美貿易緊張關係升溫影響，美股上周五重挫，導致陸股三大指數周一大幅低開。綜合財聯社、香港《經濟日報》報導，滬指低開2....

中美貿易戰升溫 陸海關總署籲相向而行重回對話協商

中美貿易戰近日再度升溫，大陸海關總署新聞發言人呂大良指出，今年以來，個別國家濫施關稅，衝擊多邊貿易體制，擾亂全球貿易秩序...

陸地產業優等生「萬科」更換董事長 原董事長失蹤近月

曾被譽為中國房地產行業「優等生」的萬科13日一早公告，公司已召開董事會會議，選舉黃力平為公司董事長，辛杰辭去董事長職務。...

大陸今年前3季出口成長7.1% 但進口年減0.2%

中國大陸海關總署公布，以人民幣計價，今年前三季，進出口總額達人民幣33.61兆元，按年增長4%。其中，出口19.95兆元...

新政助攻 北上深9月房市回溫

隨著8月以來北京、上海、深圳等核心城市相繼優化樓市政策，中國多個核心城市9月房地產交易活躍度回升。北京樓市交易熱度提升明...

廣交會採購商 一帶一路國增長

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）10月將於廣州啟幕。據官方統計，截至10月9日，已有來自217個出口市場的20....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。