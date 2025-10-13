陸地產業優等生「萬科」更換董事長 原董事長失蹤近月

曾被譽為中國房地產行業「優等生」的萬科13日一早公告，公司已召開董事會會議，選舉黃力平為公司董事長，辛杰辭去董事長職務。上海第一財經指出，此前市場消息稱，9月中旬，辛杰在深圳開會時「被帶走」，截至10月13日已25天未公開露面。

報導稱，辛杰的突然辭職，進一步引發市場關於他個人去向的關注。

辛杰原為深圳市地鐵集團有限公司（簡稱「深鐵集團」）黨委書記、董事長。深鐵集團是萬科最大股東，持有萬科逾27%的股份。辛杰2020年7月起任萬科董事，2023年10月至2025年1月任萬科董事會副主席，並於今年初接替郁亮出任萬科董事長。

第一財經指出，辛杰今年1月起主持萬科集團全面工作，在深鐵集團支持下保住了萬科的信用，並推動萬科大規模組織架構調整，減少管理層級，強化總部集權。

但11日晚間起，大陸網上就開始流傳，辛杰9月18日在一次會議上被帶走，在異地接受調查，目前仍沒有回到深圳的萬科總部上班。

根據萬科官網信息，萬科新任董事長黃力平現年57歲，2021年2月至今，任深鐵集團黨委副書記、董事、總經理；2021年6月至今，任萬科董事。

第一財經指出，業內人士認為，新任董事長由原董事會成員擔任，熟悉公司情況，有利於工作的延續和穩定。

但萬科在高層異動頻繁的同時，公司財務狀況依舊嚴峻。第一財經表示，萬科今年上半年營收約人民幣1,053.23億元，仍較去年同期衰退26.23%，且仍處於大規模虧損中，上半年虧損額達人民幣119.47億元。

在債務壓力方面，截至今年上半年，萬科短期借款為人民幣231.46億元，一年內到期的非流動負債為1,347.13億元，合計約1,578.59億元。但同期萬科的貨幣資金僅約人民幣740億元，較年初減少16.1%，資金缺口巨大。