快訊

移民路變窄 中國人瘋潤日卻樂見日本女首相整頓

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸地產業優等生「萬科」更換董事長 原董事長失蹤近月

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
萬科前董事長辛杰在傳出失蹤近一個月後，公司13日一早公告，辛杰已辭去董事長職務。（圖／取自「深圳地鐵」微信公眾號）
萬科前董事長辛杰在傳出失蹤近一個月後，公司13日一早公告，辛杰已辭去董事長職務。（圖／取自「深圳地鐵」微信公眾號）

曾被譽為中國房地產行業「優等生」的萬科13日一早公告，公司已召開董事會會議，選舉黃力平為公司董事長，辛杰辭去董事長職務。上海第一財經指出，此前市場消息稱，9月中旬，辛杰在深圳開會時「被帶走」，截至10月13日已25天未公開露面。

報導稱，辛杰的突然辭職，進一步引發市場關於他個人去向的關注。

辛杰原為深圳市地鐵集團有限公司（簡稱「深鐵集團」）黨委書記、董事長。深鐵集團是萬科最大股東，持有萬科逾27%的股份。辛杰2020年7月起任萬科董事，2023年10月至2025年1月任萬科董事會副主席，並於今年初接替郁亮出任萬科董事長。

第一財經指出，辛杰今年1月起主持萬科集團全面工作，在深鐵集團支持下保住了萬科的信用，並推動萬科大規模組織架構調整，減少管理層級，強化總部集權。

但11日晚間起，大陸網上就開始流傳，辛杰9月18日在一次會議上被帶走，在異地接受調查，目前仍沒有回到深圳的萬科總部上班。

根據萬科官網信息，萬科新任董事長黃力平現年57歲，2021年2月至今，任深鐵集團黨委副書記、董事、總經理；2021年6月至今，任萬科董事。

第一財經指出，業內人士認為，新任董事長由原董事會成員擔任，熟悉公司情況，有利於工作的延續和穩定。

但萬科在高層異動頻繁的同時，公司財務狀況依舊嚴峻。第一財經表示，萬科今年上半年營收約人民幣1,053.23億元，仍較去年同期衰退26.23%，且仍處於大規模虧損中，上半年虧損額達人民幣119.47億元。

在債務壓力方面，截至今年上半年，萬科短期借款為人民幣231.46億元，一年內到期的非流動負債為1,347.13億元，合計約1,578.59億元。但同期萬科的貨幣資金僅約人民幣740億元，較年初減少16.1%，資金缺口巨大。

另，根據標普發布的報告，萬科今年第四季將有人民幣98億元境內債券將到期。

曾被譽為中國房地產行業「優等生」的萬科，公司目前整體情況令人擔憂。除高層異動頻繁，萬科財務狀況也依舊嚴峻。（路透）
曾被譽為中國房地產行業「優等生」的萬科，公司目前整體情況令人擔憂。除高層異動頻繁，萬科財務狀況也依舊嚴峻。（路透）

延伸閱讀

新政助攻 北上深9月房市回溫

兩壯漢攜近360件瑜珈褲入境深圳機場被查 網：罰他們全穿上

才爆鹹豬手摸容祖兒裸背 成龍接吻大咖天王畫面流出！

大陸深圳6旬女腰痛逾半年...躺下如「上刑」 沖涼意外跌出「炸彈」

相關新聞

陸地產業優等生「萬科」更換董事長 原董事長失蹤近月

曾被譽為中國房地產行業「優等生」的萬科13日一早公告，公司已召開董事會會議，選舉黃力平為公司董事長，辛杰辭去董事長職務。...

新政助攻 北上深9月房市回溫

隨著8月以來北京、上海、深圳等核心城市相繼優化樓市政策，中國多個核心城市9月房地產交易活躍度回升。北京樓市交易熱度提升明...

廣交會採購商 一帶一路國增長

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）10月將於廣州啟幕。據官方統計，截至10月9日，已有來自217個出口市場的20....

漳州核電2號機組 裝載首爐核燃料

中國生態環境部11日向中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電2號機組頒發運行許可證。當天16時13分，採用「華龍一號」技...

競逐沙國新能源工程 陸奪千億大單

中國大陸兩大能源基建「國家隊」近期在沙烏地阿拉伯奪下多筆新能源工程大單，合約金額總計達人民幣312.73億元（約台幣13...

聞泰荷蘭子公司資產遭凍結 六年前斥資收購安世半導體

大陸科技企業聞泰科技昨（12）日公告，荷蘭政府9月30日發出指令，要求聞泰科技的控股子公司安世半導體（Nexperia）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。