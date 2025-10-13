董事長辛杰傳失聯24天 萬科：因個人原因請辭

快訊

中央社／ 北京13日電

中國大型房產商萬科集團董事長辛杰，先前傳出於9月被帶走調查，失聯24天，引起議論。萬科企業今天發布公告稱，辛杰因個人原因提交辭職報告，董事會已改選黃力平任董事長。

據澎湃新聞報導，萬科企業今天發布公告稱，董事會於10月12日收到辛杰提交的書面辭職報告。辛杰因個人原因申請辭任萬科企業非執行董事及董事長職務，辭任後將不再擔任萬科企業任何職務。

辛杰除擔任萬科集團董事長外，還兼任深圳地鐵集團董事長兼黨委書記。而深圳地鐵集團目前是萬科集團的最大股東。辛杰以深圳地鐵集團黨委書記及董事長身分的致辭，目前仍顯示在深圳地鐵集團官網的「領導致辭」欄目中。

綜合中國多個財經自媒體帳號及網路訊息，傳出辛杰是於9月18日在深圳開會時被帶走。但目前不清楚把辛杰帶走的人員，是當地隸屬公安部門的警方人員，還是紀檢部門的人員。

澎湃新聞報導，辛杰最後一次公開露面是在今年的8月底，通力電梯與深鐵集團、萬科集團在深圳簽署協議，辛杰作為重要嘉賓出席。

另外，報導提到，萬科企業第20屆董事會第24次會議選舉黃力平擔任董事長，任期自董事會審議通過之日起至本公司第20屆董事會任期屆滿之日止。

公告顯示，黃力平為萬科企業董事、審計委員會委員，深圳市地鐵集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。

