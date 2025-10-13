從投行看大陸／台商投資大陸房地產外匯新規

外管局最新政策是放寬台商購房的外匯手續限制，不是放寬台商購房數量的限制。

最近大陸外匯管理局發布《關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知》（匯發〔2025〕43號），讓台商誤以為是取消境外購房限購，實則不然。

此次新政策最受台商注意的是，便利了境外個人在大陸購房的結匯支付手續，允許台籍人士在滿足房地產主管部門及各地購房資格條件下，在取得房地產主管部門購房備案證明文件前，憑購房合同或協議就可先行在銀行辦理購房的外匯資金結匯支付，後續再向銀行補交購房備案證明文件即可。

這種「先結後補」模式，解決了目前實際操作中的難題。過去，台籍人士在大陸購房要辦理資金結匯支付，需先提供房地產主管部門出具的購房備案證明文件，但房地產企業或二手房的出讓方，卻都是要求先收到首付款後才願意辦理網簽。

要特別強調的是，雖然台籍人士境內購房結匯支付，將因此次的新政策而更便利，但並未改變現行的境內購房限制政策。目前台籍人士在大陸購房，仍遵循2010年11月的《關於進一步規範境外機構和個人購房管理的通知》規定，也就是台籍人士在大陸只能購買一套用於自住的住房；而在大陸設立的公司，也只能在註冊城市購買辦公所需的非住宅房屋。

此外，新政策確實取消了非金融外商投資企業資本金、外債等資本專項的外匯收入，及其結匯所得人民幣資金，不得用於購買非自用的住宅性質房產的限制。

未來外商投資企業可以將外匯資本金、外債資金及結匯所得人民幣，用於商業房地產投資，代表台商可以更自由的參與寫字樓、購物中心等存量資產投資，同時也可投資住宅類資產，並通過結匯資金直接購買用於出租、轉售等非自住的住宅類房產。舉例來說，台商可收購整棟公寓用於長租運營，或投資熱點城市的高端住宅。但要特別注意，若以公司法人主體持有住房，未來出售的稅負成本非常高，這也是台商要特別注意的關鍵。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)