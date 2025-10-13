聞泰荷蘭子公司資產遭凍結 六年前斥資收購安世半導體

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸科技企業聞泰科技昨（12）日公告，荷蘭政府9月30日發出指令，要求聞泰科技的控股子公司安世半導體（Nexperia）及其下屬所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，對其資產、智慧財產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期一年。

荷蘭企業法院即時生效幾項緊急措施，包括暫停張學政作為安世CEO的職務和職權等。

安世半導體2024年營收規模約人民幣147億元（約合新台幣632億元）。該事件凸顯大陸企業在半導體領域出海上遭遇挑戰。

與此同時，安世半導體部分外籍高管要求聞泰科技轉讓安世半導體股權，要求暫停聞泰科技委派的CEO職務。

聞泰科技稱，安世日常經營仍在持續，公司將採取一系列措施應對當前挑戰，並於2025年10月13日起復牌。

有觀點認為，荷蘭官方此舉可能基於對半導體技術外流風險的評估，尤其是安世半導體作為車規級功率半導體領域的重要企業，其技術涉及關鍵基礎設施領域‌。因為2022年曾發生類似案例，英國要求聞泰科技剝離其收購的Newport Wafer Fab 86%股權，理由同樣是國家安全。

此次荷蘭行動可視為歐美對中國大陸半導體企業海外擴張審查的延續。

大陸證監會在2019年6月批准聞泰集團斥資人民幣268億元收購荷蘭安世半導體（Nexperia），中國史上最大規模的半導體收購案正式完成。

當時市場觀點認為，聞泰科技在收購後安世半導體，不僅可以在多種半導體晶片零件上獲得自主，同時還可以進軍5G、汽車電子、物聯網等市場，發展前景遠比單一的手機ODM製造要好。

