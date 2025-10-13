廣交會採購商 一帶一路國增長
第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）10月將於廣州啟幕。據官方統計，截至10月9日，已有來自217個出口市場的20.7萬名採購商預登記，環比增長14.1%，其中歐盟、美國、一帶一路共建國家採購商增長明顯。
中國對外貿易中心主任朱咏在10日舉行的新聞發布會上介紹，截至10月9日，德國中小企業聯合會、中美總商會、土耳其伊斯坦堡商會等144家工商機構都將組團參會，環比增長12.5%。
「預計本屆到會專業採購商和頭部採購企業均超過上屆」。朱咏稱，截至10月9日，法國歐尚、日本似鳥等270家頭部採購企業確認參會，環比增長9.1%。全球零售250強西班牙英格列斯和阿聯酋頭部企業熱派克表示，本屆將增派買手參會，加大採購。
本屆廣交會展覽面積155萬平方米，展位總數7.46萬個，參展企業超3.2萬家，均創歷史新高，約3600家企業首次亮相。擁有高新技術、專精特新、單項冠軍等稱號的優質企業首次突破1萬家，創歷史新高，占出口展企業總數的34%，現場還將展出智能類產品35.3萬件。
