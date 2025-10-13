新政助攻 北上深9月房市回溫

隨著8月以來北京、上海、深圳等核心城市相繼優化樓市政策，中國多個核心城市9月房地產交易活躍度回升。北京樓市交易熱度提升明顯。中指研究院10月9日發布的數據顯示，9月份北京新建商品住宅成交46萬平方米，環比增長21%，同比增長22%；當月，北京二手房成交量達1.6萬套，環比增長19%，同比增長19%。

中新社報導，在8月下旬樓市新政落地後，上海新房銷售數據逐步回升。據中指統計，9月份，上海新建商品住宅成交97萬平方米，環比增長23%，同比增長16%；當月，上海二手房成交2萬套，環比增長5%，同比增長29%。9月6日新政落地後，深圳當月（9月6日至30日）新建商品住宅日均成交0.6萬平方米，較8月日均水平增長44%；9月份，深圳二手房成交4546套，環比增長9%，同比增長43%。此外，9月份，廣州、杭州等城市新房成交量亦有所回升。

另據克而瑞研究中心統計，9月份一線城市新房成交量環比上升16%，同比上升1%，前三季度成交量累計同比仍增長4%。二三線城市內部分化明顯，其中，成都、青島、武漢、西安、天津等9月份成交量均超50萬平方米，是當前市場的中流砥柱。當月，武漢、西安、重慶、廈門、長春等城市新房成交量同環比齊增。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶指出，8月以來，北上深等核心城市相繼優化樓市政策，帶動9月市場出現一定修復，重點城市二手房成交量出現顯著回升。她表示，9月底開發商推盤節奏已有所加快，疊加國慶中秋假期房企促銷力度加大，核心城市或優質項目熱度較此前有所回升。北京、上海、深圳等城市10月前8天新房網簽面積同比均實現增長。