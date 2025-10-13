聽新聞
陸傳與澳協議 人民幣結算鐵礦石

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸推動澳洲鐵礦石以人民幣結算。圖為西澳黑德蘭港等待運送鐵礦石的貨輪。（路透資料照）
大陸推動澳洲鐵礦石以人民幣結算。圖為西澳黑德蘭港等待運送鐵礦石的貨輪。（路透資料照）

大陸爭奪鐵礦石定價權，傳出中國礦產資源集團近期已經與澳洲鐵礦巨頭必和必拓（ＢＨＰ）簽署協議，最快從今年第四季起，對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算。大陸媒體稱，這象徵中國大陸首次奪得鐵礦石定價權，並成功壓低鐵礦石價格。

上海有色網九日報導，ＢＨＰ已接受中國客戶部分鐵礦石貿易的人民幣結算要求。報導稱，ＢＨＰ與中國礦產資源集團及相關鋼企多輪談判，於今年第四季起正式實施人民幣結算，覆蓋範圍包括兩部分：

一、剩餘現貨貿易，約占ＢＨＰ對中鐵礦石總量的百分之卅。此前合約仍以美元計價，但設「觀察期」，若明年中國鐵礦石指數（如北鐵指數）的市場接受度達標，可能啟動長期合約的人民幣結算談判。

二、港口現貨與到岸價交易，針對中國港口的現貨鐵礦石，採用人民幣到岸價（ＣＦＲ）結算，規避美元匯率波動對企業成本的影響。

此前談判中，ＢＨＰ堅持以美元計價。導致必和必拓願意妥協，主要原因是中方的鐵礦石供應來源較以往多元化，新增巴西淡水河谷和非洲幾內亞鐵礦石供應。

彭博引述雪梨科技大學澳中關係研究所研究員瑪麗娜．張分析，多年來，中國一直是全球最大買家，但對價格卻幾乎沒有發言權。如今，中國希望掌控價格。這也向世界其他國家發出了一個信號，表明中國打算制訂新規。

目前已有多家國際礦企接受人民幣結算：包括巴西淡水河谷、澳洲第二大鐵礦企業力拓；澳洲第三大鐵礦企業、全球第四大鐵礦石生產企業ＦＭＧ（福德士河集團）不僅接受人民幣結算，八月還向中國銀行團申請人民幣一四二億元貸款用於礦區建設，未來將以鐵礦石償還，主動綁定中國市場。

香港大公報報導，鐵礦石年貿易額超一點二兆美元，其中約百分之八十以美元結算，是中國大陸進口金額最高的單一商品類別之一。這也意味大陸企業承擔著巨大的匯率波動成本和清算通道依賴風險。

業界指，中方若與必和必拓達成協議，中方將減少依賴美元進行大宗商品結算，提升中國的經濟安全，並加速人民幣國際化。但該訊息目前還未有官方回應。

