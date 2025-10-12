荷蘭凍結聞泰子公司資產 陸媒曝：外籍高層要求轉讓控股權

全球半導體競爭愈演愈烈，大陸科技公司聞泰科技旗下半導體業務正遭遇重大挑戰。聞泰科技12日公告，荷蘭政府要求控股子公司安世半導體（Nexperia）在一年內不得調整資產、知識產權及業務。同時，安世部分外籍高層向荷蘭企業法庭提交請求，要求啟動公司調查，並暫停聞泰科技委派的安世半導體CEO履行職務。第一財經引述知情人士稱，外籍高層提出的要求，包括聞泰科技轉讓安世半導體股份甚至控股權。

據科創板日報，聞泰科技12日晚間再度發出聲明指出，荷蘭政府以「國家安全」為由對安世半導體實施全球運營凍結，是地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實風險評估，違背歐盟市場一貫倡導的市場經濟、公平競爭與國際經貿規則。

聞泰續稱，安世半導體部分外籍管理層試圖通過法律程序改變股權結構，其訴求與荷蘭指令高度聯動，本質是借政治壓力剝奪股東權利，公司對此行為予以譴責。公司對此類已「合規」為名，行奪權之時行為與以前則

同日稍早，聞泰科技公告寫道，荷蘭當地時間9月30日，荷蘭經濟事務與氣候政策部發出部長令，要求安世及其下屬全球30個主體不得對資產、業務及人員進行任何調整。同時，安世的首席法務官、財務長等外籍高階主管向法院提交請求，要求啟動調查。荷蘭企業法庭已經暫停了聞泰科技委派的安世半導體CEO履行相關職位。

此前，10月7日，荷蘭企業法庭裁定暫停張學政在安世半導體控股及執行董事職務，並指派外籍人士擔任非執行董事，托管股份（減一股），直至案件調查結束。聞泰科技表示，安世日常經營仍持續，公司將採取措施應對挑戰，並於2025年10月13日起復牌。

第一財經指，上述外籍高層提出的要求還包括聞泰科技轉讓安世半導體的股份，甚至控股權。知情人士透露，荷蘭政府發出部長令的核心理由是「保障供應鏈安全」，但聞泰科技認為指令範圍廣、限制嚴，已超出常規風險管控。此前，美國商務部於2024年12月將聞泰科技列入實體清單，並於2025年9月29日發布出口管制穿透性規則，對被列入實體清單、持股超過50%的子公司追加同等出口管制。

公開資料顯示，安世半導體是聞泰科技核心半導體業務基礎，專注分立器件與邏輯器件。聞泰科技在2018至2020年間動用多種交易安排，支付總價超人民幣200億元完成收購。安世隨後在全球功率分立器件公司排名逐年上升，多年位居大陸市場第一。

據悉，2024年，聞泰科技半導體業務營收人民幣147.15億元，毛利率37.47%，淨利潤人民幣22.97億元，全球收入人民幣736億元，其中海外收入人民幣529億元。