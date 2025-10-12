海外布局再前進！比亞迪得標新加坡首個L4自動駕駛巴士專案

大陸車企龍頭比亞迪在海外布局的腳步持續推進，快科技指出，比亞迪除在新加坡奪下電動車銷量冠軍外，近期亦得標該國首個 L4 級自動駕駛巴士專案，首批車輛擬於2026年中在新加坡緯壹科技城（one-north）191號線及濱海灣—珊頓道400號線測試，可載16人。

比亞迪11日在官方微信公眾號「比亞迪商用車」宣布，成功得標新加坡陸路交通管理局（LTA）啟動的自動駕駛巴士服務試點專案，成為該國首個正式納入公共交通體系的 L4級自動駕駛巴士項目。這是中國新能源車企與自動駕駛技術首次以系統化形式進入新加坡公共運輸網絡，被視為中國智駕方案邁向海外營運的一項重要進展。

比亞迪透露，該專案由LTA主導，旨在推動公共交通電動化與「碳中和」政策。根據規劃，首批無人駕駛巴士將於2026年年中展開道路測試，部署於緯壹科技城的191號線，以及連接濱海灣及珊頓道的400號線。試運期間，單車可搭載16名乘客，車資與一般公車相同，將以常規服務形式接入現有公交系統。

據了解，新加坡對自動駕駛巴士採購標準一向嚴格，尤其重視供應商在複雜交通、遠程調度及跨國運營上的成熟經驗。LTA明確要求得標企業需具備在海外混行交通場景下提供穩定服務的能力。比亞迪此次與MKX Technologies及蘑菇車聯（MOGOX）合作取得標案，象徵其電動巴士平台與自動駕駛系統整合能力獲得當地認可。

作為以電池、電機、電控與車載晶片為核心的新能源商用車製造商，比亞迪已在全球多個場景中實現電動巴士的是營運，累積多類場景化數據。其車輛採用基於域控架構設計，提供標準化軟硬體接口，可根據客戶需求定制，並與智慧駕駛系統融合，提升整車功能完整性與安全性。線控車輛出場前在自駕模式下透過個工況的可靠驗證，能穩定響應制價系統控制，保障車輛長時間高營運。

值得注意的是，IT之家提到，據LTA統計數據，比亞迪已成為新加坡2024年最暢銷汽車品牌，註冊量達6,191輛，市占率14.4%，超越豐田、BMW與特斯拉。這是大陸車企首次奪下新加坡新車市場冠軍，相較2023年的1,416輛增幅達到337%。

事實上，比亞迪不只在新加坡銷售表現亮眼。美國CNBC指出， 比亞迪9月在英國汽車銷量大增880%至1萬1,271輛，使英國成為比亞迪在大陸以外的最大市場。此外，受惠於阿根廷免關稅電動車進口政策，比亞迪在阿根廷開始銷售電動車，利用電動和混合動力汽車進口關稅取消的機會，擴大在南美洲快速成長業務。阿根廷官方透露，預料明年1月底前，將約有4萬輛電動和混合動力車輸入。