大陸房企波瀾再起 萬科董事長辛杰傳被帶走失聯24天

中央社／ 台北12日電

中國房市未見起色之際，中國網路驚傳另一家大型房產商萬科集團董事長、先前被視為「救火隊長」的深圳地鐵集團董事長辛杰，已於9月18日被帶走調查，截至今天仍杳無音訊，失聯已達24天，原因目前不詳，引起不少議論及揣測。

在被帶走之前，辛杰除擔任萬科集團董事長外，還兼任深圳地鐵集團董事長兼中共黨委書記。而深圳地鐵集團目前是萬科集團的最大股東。

綜合中國多個財經自媒體帳號及網路訊息，辛杰是於9月18日在深圳開會時被帶走。但目前不清楚把辛杰帶走的人員，是當地隸屬公安部門的警方人員，還是紀檢部門的人員。

相關消息指出，今年初，深圳地鐵集團以萬科最大股東的身分，由辛杰領軍帶領一批管理團隊入駐萬科集團，大舉更換萬科原有的高階主管。外界當時認為，深圳地鐵集團是要拯救因中國房市不振而陷入債務違約危機的萬科。不料，萬科被替換的高階主管至今平安無事，擔任「救火隊長」的辛杰卻先被調查。

綜合中國媒體先前報導，今年1月17日，前萬科集團總裁兼執行長祝九勝也曾短暫失聯2天，之後無事歸來，此後即從萬科去職。相形之下，辛杰卻在失聯23天後，消息才在10月11日曝光。

根據報導，深鐵集團因為持續救援萬科集團，被外界形容為「掏空家底」。但這2個集團截至今天發稿為止，均對辛杰被帶走一事保持沉默。

報導提到，辛杰最後一次公開露面是在6月27日的萬科股東會上，當時他高調宣布，深鐵與萬科的融合將實現「1+1>2」。

有評論認為，辛杰被查恐讓萬科的命運頓時出現巨大變數，恐將引發連鎖反應。因為辛杰掌握著深鐵借予萬科人民幣259億元（新台幣約1118億元）的審批權。

深圳 地鐵 失聯

