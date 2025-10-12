快訊

一家家老餐廳關門、IPO金額卻世界第一 直擊香港經濟的兩個極端

商業周刊／ 撰文者：黃齊元（老總的兩岸手札）
香港街景。 法新社
摘要

今年香港零售餐飲業因中國連鎖品牌競爭、人力成本攀升和消費者北上，出現老店關店潮；金融業卻呈現出前所未有的活力，IPO募資額在2025上半年暫居全球首位。

最近我去了一趟香港，跟以前秘書吃飯時，發現以前難訂位的餐廳，現在門可羅雀。

秘書告訴我，香港近年零售景氣極差，不少老字號餐廳都歇業。中國連鎖品牌透過標準化的供應鏈體系，以低成本優勢打趴香港傳統品牌，以致於許多老牌餐廳和小吃紛紛撐不下去。

在香港精華地段，如今走不了幾步，就能碰到一間空置的店鋪。今年上半年香港有近300家商鋪停業，7成是餐飲店。香港餐飲零售等服務業，房租、人工成本本來就高，再加上現在消費不足，於是出現關店潮。

另外，近年消費習慣改變，年輕人喜歡網購、快閃店、創新體驗，不再迷戀餐飲老品牌；其次是租金與人力成本高，而且第二代不願意接班，覺得太辛苦，這和台灣很類似。

餐飲業景氣和旅遊業息息相關，香港旅遊業的命運，跟台灣十分相似。本地服務貴，大家更願意跑到中國境內消費。一到假日，香港人就用腳投票，北上中國吃喝玩樂。同理，台灣人風靡去日韓和東南亞旅遊，因為性價比差太多。

不過另一方面是，香港金融業從今年起展現出前所未有的活力，今年上半年IPO企業的上市募資金額世界第一。

過去幾年，香港經濟和金融曾被外國專家唱衰，香港反送中運動後，在中國緊密控制下「一國兩制」淪為空談，形同一座中國內地城市。在這樣的氛圍下，不論是跨國企業或金融機構，外資紛紛出走。

然而今年因為AI，重新帶動中港股市熱潮，也激起產業發展，最近黃仁勳甚至表示中國在晶片領域僅落後美國「幾奈秒」（nanosecond），造就金融業的繁榮。

中國正積極為香港重塑面貌，最主要的政策就是鼓勵優質民企去香港上市，以香港作為中企的國際跳板。今天的香港金融業已完全復甦，與5年前截然不同。

30年前，香港的角色是「外資和外國公司進入中國的窗口」，但今天香港成為「中國投資者和企業通向世界其他地區的門戶」；過去是「亞洲的世界城市」，而現在新身份是「中國的世界城市」。美國打壓中國，逼得中企走向全球，香港成為最大受惠者。

香港金融熱、零售冷；台灣科技熱、傳產冷，均存在巨大差距。在一座城市，命運的差別，竟然可以如此天南地北，令人感嘆！

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文一家家老餐廳關門、IPO金額卻世界第一⋯直擊香港經濟的兩個極端

