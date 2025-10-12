全球半導體爭戰未歇 荷蘭政府突凍結聞泰科技子公司資產

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸科技企業聞泰科技稱，其控股子公司安世半導體資產遭荷蘭法院要求凍結，為期一年。 路透社資料照
大陸科技企業聞泰科技稱，其控股子公司安世半導體資產遭荷蘭法院要求凍結，為期一年。 路透社資料照

大陸科技企業聞泰科技12日公告，荷蘭政府9月30日發出指令，要求凍結聞泰科技的控股子公司安世半導體對資產、知識產權等進行調整，為期一年。荷蘭企業法院即時生效幾項緊急措施，包括暫停張學政作為CEO的職務和職權等。安世半導體2024年收入規模約人民幣147億元（約合新台幣632億元）。該事件凸顯大陸企業在半導體領域出海上遭遇挑戰。

與此同時，安世半導體部分外籍高管要求聞泰科技轉讓安世半導體股權，要求暫停聞泰科技委派的CEO職務。

聞泰科技公告，公司子公司安世半導體因荷蘭經濟事務與氣候政策部部長令和阿姆斯特丹上訴法院企業法庭裁決，面臨決策鏈條延長、資源配置靈活度下降等情況，可能影響企業運營效率。企業法庭裁決導致公司暫時失去對安世半導體控股的部分股東權利，但公司作為股東的經濟收益權不受影響。

聞泰科技稱，安世日常經營仍在持續，公司將採取一系列措施應對當前挑戰，並於2025年10月13日起復牌。

有觀點認為，荷蘭官方此舉可能基於對半導體技術外流風險的評估，尤其是安世半導體作為車規級功率半導體領域的重要企業，其技術涉及關鍵基礎設施領域‌。因為2022年曾發生類似案例，英國要求聞泰科技剝離其收購的Newport Wafer Fab 86%股權，理由同樣是國家安全。此次荷蘭行動可視為歐美對中國大陸半導體企業海外擴張審查的延續。

原本從事手機代工業務的聞泰集團2019年6月斥資人民幣268億元收購荷蘭安世半導體（Nexperia）的交易被大陸證監會批准，中國史上最大規模的半導體收購案正式完成。

當時市場觀點認為，聞泰科技在收購後安世半導體，不僅可以在多種半導體晶片零件上獲得自主，同時還可以進軍5G、汽車電子、物聯網等市場，發展前景遠比單一的手機ODM製造要好。

