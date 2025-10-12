對美國晶片巨頭高通立案調查 陸市監總局：事實清楚、證據確鑿

大陸市場監管總局近期對美國晶片巨頭高通公司涉嫌違反反壟斷法立案調查，對此，市場監管總局反壟斷二司負責人12日表示，市場監管總局依據《反壟斷法》開展的一項日常執法工作，並稱相關事實清楚，證據確鑿，下一步將繼續秉持依法依規、客觀公正原則推進相關調查工作。

大陸監管機構10日突發宣布，對高通收購以色列汽車通訊晶片公司Autotalks 的交易展開反壟斷調查。高通11日回應稱，正積極配合中國市監局的有關調查。但因宣布時間點正值美中領導人即將會晤前夕，為中美之間的科技與貿易緊張再添不確定變數。

大陸市場監管總局相關負責人稱，高通2023年5月宣布收購Autotalks公司。在收到舉報後，市場監管總局對該項集中進行了綜合評估，認為該項集中雖未達到申報標準，但有證據證明具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

該負責人續指，大陸市場監管總局2024年3月12日根據《反壟斷法》第26條規定，書面通知高通公司進行申報，未申報或申報後獲得批准前不得實施集中；同年3月14日，高通公司致函給大陸市場監管總局，表示放棄此項交易。

然而，2025年6月，高通公司在未進行申報、也未與大陸市場監管總局作任何溝通的情況下，完成對Autotalks公司的收購。

大陸市場監管總局接到舉報後，進行了核實，高通公司也承認了相關事實。在相關事實清楚、證據確鑿的基礎上，依法對高通公司收購Autotalks公司違法實施經營者集中事宜進行立案調查。

大陸監管單位近期也對其他科技業美企出手。9月才指控輝達收購網路設備商Mellanox過程中涉及壟斷違規，並持續限制中國企業採購輝達晶片，中美貿易與科技戰持續交鋒。