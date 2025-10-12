美元陷「兩難」選擇 人民銀行前行長：人民幣有機會發揮更大作用

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人民幣。 歐新社
人民幣。 歐新社

市場關注美元信心下滑如何全球貨幣格局，人民銀行前行長周小川近期表示美元正面臨弱匯率、同時保持國際貨幣主導地位的「兩難選擇」，迫使美元必然得讓出一些陣地，人民幣因此將有機會挑戰美元，但要看大陸內部是否能在當前全球博弈中，下決心讓人民幣發揮更大作用。

據「清華金融評論」微信公眾號消息稱，周小川在2025清華五道口全球金融論壇閉門研討會上，發表題為「全球貿易關稅爭端與美元的兩難選擇」的演講，做出前述表述。

周小川指出，美國在美元問題上實際上存在著兩個互相矛盾的目標：一方面希望美元在價值、匯率上弱一些，覆蓋面收縮一些、管的事情少一些；另一方面又希望維持低的債務成本，保持美元在國際貨幣體系的主導地位，包括必要時能用作制裁工具。

在上述美元「兩難選擇」中，周小川認為，要實現美國政客「既要又要」是不太可能的。美元必然會有所得有所失，不得不讓出一些陣地，比如要在全球主導貨幣地位中讓出一塊地盤。

周小川指出，問題的關鍵就在於，國際貨幣體系中，有沒有其他貨幣敢於且有能力出來挑戰現狀，不一定是公開進行挑戰，而是尋求機會在實際應用領域逐步替代部分美元，那麼國際貨幣體系就可能出現新的局面。

至於目前可能挑戰美元的貨幣，周小川盤點出四種貨幣，分別是歐元、人民幣、SDR（特別提款權）與數位貨幣。

在歐元方面，周小川認為，歐元區當前的資本市場一體化還沒見到明確的解決方案，在這種情況下，歐元要來補缺美元顯然還要進一步練好內功。

在人民幣部分，周小川說，如果美國在貿易與關稅問題上採取顯著的保護主義政策的話，人民幣是有機會發揮更大作用，但需要中方自己在改革開放上，特別是在貨幣改革方面要有更大的手筆，包括進一步推進資本項目可兌換，提高人民幣自由使用程度、減少不必要管制。而人民幣也可以是國際格局博弈的一張牌，但這會面臨到資本外流的擔憂。

「在當前這場全球博弈之中，能否下決心讓人民幣發揮更大作用，在很大程度上取決於我們的分析框架。」周小川說。

周小川認為SDR可能也是選項，但SDR現在被認為是記帳單位。他強調，SDR即使作為記帳單位、計量單位，也能具有很大的重要性，當前的國際貨幣體系是有機會讓SDR承擔更多角色、發揮更重要的作用。

在數位貨幣上，周小川表示，穩定幣是否穩定存在爭論，即便穩定，在支付便利化議題上未能站住腳，所以未能達到替代美元的份量，因為穩定幣必須「咬住」某一貨幣，比如說美元，因此這將是擴大美元的地盤而不是替代美元。

貨幣 人民幣 美國 美元

