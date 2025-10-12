推進軟體國產化 陸商務部公告附件首改國產「wps」格式
中美爭戰持續延燒，大陸官方正以實際作為推動軟體國產化。大陸商務部日前發布2025年第61號和第62號公告，分別公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定，以及對稀土相關技術實施出口管制的決定。有陸媒發現，61號、62號公告的附件均採用大陸企業金山軟體開發的WPS格式，不再使用微軟旗下的word或pdf檔。
有觀點認為，WPS格式凸顯大陸國產軟體應用與規則主導權，中文申請要求更在細節處彰顯管控力度。
大陸商務部發布新規明確，軍事用途出口原則上不予許可，先進半導體、潛在軍事用途AI相關申請需逐案審批，其中部分條款自12月1日起實施，原產於中國的物項即日起執行。
觀察者網報導， 大陸商務部9日之前發布最新兩個公告，文件都是微軟Word默認格式doc或pdf格式。此外，公告申請文件須以中文提交也引發網友熱議。
據了解，WPS格式是WPS Office的專屬文件格式，WPS Office是由北京金山辦公軟件自主研發的辦公軟件套裝。2020年11月25日，大陸教育部考試中心宣布WPS Office作為全國計算機等級考試的二級考試科目之一，於2021年起在全國實施。意味逐步推動辦公軟體的國產化進程。
金山軟件總部位於北京市。公司機構分別設立在廣東珠海、成都、大連、深圳，並在日本設有分公司。為大陸國內最大的個人桌面軟體開發商之一，以WPS（文書處理系統）、金山詞霸、金山快譯、金山毒霸、劍俠情緣等而聞名。值得注意的是，小米集團董事長雷軍為金山軟件的董事會主席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言