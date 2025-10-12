競逐中東新能源工程 陸能源基建組「國家隊」撈千億大單

中國大陸兩大能源基建「國家隊」近期在沙烏地阿拉伯奪下多筆新能源工程大單，合約金額總計達人民幣312.73億元（約新台幣1,345億元）。

沙烏地阿拉伯坐擁全球五分之一石油儲量，近年力拼能源轉型，並在新能源上投注大額資本，為近年全球新能源投資增速最為迅猛的國家。沙國王儲兼首相王儲穆罕默德．沙爾曼曾表示，到2030年沙國將有一半的電力來自太陽能、風能等可再生能源，屆時將實現130GW的新能源裝機容量，引起全球廠商在當地競逐。

中國能建10日公告，近日與所屬子公司中能建國際建設集團、中國能源建設集團廣東火電工程、中國電力工程顧問集團西北電力設計院組建的聯營體，與沙國國際電力和水務公司、沙國公共投資基金、沙國阿美電力公司成立的項目公司，簽署了三份新能源總承包工程合約，金額合計約27.45億美元，折合人民幣約195.54億元。

中國電建同樣於10日公告，近日下屬子公司中國水電建設集團國際工程、中國電建集團華東勘測設計研究院與中國電力建設集團組成聯合體，與沙國阿菲夫可再生能源公司簽訂了沙特阿菲夫1太陽能光電IPP項目及沙國阿菲夫2光電太陽能IPP項目合約，折合人民幣分別約58.43億元、58.76億元。

而中東地區成為大陸企業出海的主要目的地之一，比如電池巨頭寧德時代成阿拉伯聯合大公國國有企業可再生能源公司馬斯達爾（Masdar）相關項目首選電池儲能系統供應商，晶澳科技和晶科能源則為太陽能光電組件的首選供應商。

而海外新能源市場也成為大陸能源工程巨頭的增長引擎。中國能建上半年境外新簽合約額、營業收入、利潤總額年增速分別為13.74%、12.92%和10.15%。其中，能源電力海外新簽合約額佔境外新簽總額超80%；中國電建前八個月月，新簽境外合約金額人民幣1,798.4億元，年增幅達21.90%，其中能源與電力板塊佔比48.52%。