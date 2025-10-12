又一外資收攤！北京百盛百貨突公告年底閉店

馬來西亞連鎖百貨北京百盛近日公告，北京百盛復興門店將於12月31日關閉。該店為百盛在中國首家門店，也是在北京最後一家門店。這也反映中國大陸實體零售業持續低迷。

對於閉店原因，北京百盛10日發布的公告指出，百盛集團正全面推進一場積極而全面的戰略轉型，對於受限於客觀條件、難以在複合需求上實現均衡發展的門店，經過慎重評估不得不做出艱難但必要的決定。

百盛集團表示，當前零售業正經歷從「商業+」向「+商業」的深刻轉型，消費者更注重個性化表達、體驗互動與情感共鳴。這要求商業企業在有限的空間內，深度融合現代化、智慧化、定製化與社交化元素，打造更具沈浸感的購物場景。展望未來，百盛集團將聚焦個性化與高品質的商品服務供給，因地制宜打造具有地標意義的商業項目。

公開信息顯示，北京復興門百盛1994年3月開業，是百盛在中國大陸的第一家門店，建築面積約1.5萬平方公尺，曾是北京商業地標。以該門店為起點，百盛集團迅速開遍全中國，一度在中國25個城市布局了43間多元化、多業態的門店。

百盛由金獅集團1987年創立，股票在港交所、馬交所和新交所上市。據8月21日公布的中期業績顯示，報告期內經營收益人民幣19.6億元，增0.9%；銷售款項人民幣41.5億元，降11.5%；同店銷售降18.4%。

百盛百貨將歇業的消息也引發北京網友各種購物回憶，包括商務伴手禮、麵包房、化妝品等，百盛一直被大陸消費者認為是靠得住的商場。「又一個回憶下線」是許多網友的共同感觸；有觀點認為，百盛百貨關店其實跟全球零售轉型大勢一脈相承，在數位經濟衝擊下，傳統百貨老套路全面崩盤。

另一方面，也跟大陸民眾消費力有關，路透報導，今年黃金周期間，大陸遊客每人次外遊平均花費為人民幣911.04元，較去年同期跌0.55%，為近三年來的最低水準，顯示大陸民眾消費正趨於保守。